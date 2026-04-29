סרט חדש: השטן לובשת פראדה 2

עשרים שנה אחרי שגילמו את התפקידים האייקוניים בסרט 'השטן לובשת פראדה' חוזרים השחקנים לרחובות האופנתיים של ניו יורק . הפעם בצל הקידמה. נקי ואיכותי.

כבר מהרגע הראשון כשאן האת'וויי השחקנית המגלמת את דמותה של אנדי רצה ברחובותיה של ניו יורק אתה נכנס לאווירה, לקצב למוזיקה.

וזה קורה עשרים שנה אחרי שגילמו את התפקידים האייקוניים של מירנדה, אנדי, אמילי ונייג׳ל — מריל סטריפ, אן האת׳וויי, אמילי בלאנט וסטנלי טוצ׳י חוזרים לרחובות האופנתיים של ניו יורק.

הרבה פעילות כבר בדקה הראשונה.

אודם על השפתיים, תנועה רבה מאוד של אנשים וכל זאת באווירה הניו יורקית הכל כך מוכרת.

עד אשר היא נכנסת לבניין בו היא עובדת ופוגשת את מי עם לא ?את השטן מירנדה.. בכבודה ובעצמה.

דמיון בין אמילי בפריז לבין השטן לובשת פראדה 2

הרבה קווי דמיון יש בין הסרט הזה לבין אמילי בפריז ואולי לא סתם גם בחרו בשם של השחקנית בשם אמילי שכן שתיהן עוסקות בעיצוב בביגוד וגם במציאות שבה לא רוצים אותם בעבודה אחת והם חושקים בעבודה אחרת.

הסרט החדש השטן לובשת פראדה2 מאפיון יותר מכל בתקופה בא אנו חיים.

המגזינים כבר לא מה שהיו פעם, גרפיקאים מוחלפים ויוחלפו על ידי בינה מלאכותית, מעצבים היו נחלת העבר והכוח וההון של בעלי השלטון ניכר בכל פינה.

הצצה ראשונה לסרט:

אופנה עכשוויות

זה עובר כחוט השני לאורך כל הסרט הנפלא הזה שמספר סיפור סביב תעשיית המגזינים שעוסקים בענייני האופנה עם העכשויות של 2026.

מהנה נקי ועצוב גם לקהל שמתבגר וצריך לחפש עבודה חדשה עם כל הקידמה הטכנולוגית.

אבל חברים. אל תהיו פסימיים. תלמדו מאנדי. נקי, קצבי ואיכותי.



