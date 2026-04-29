התותחים שותקים? נושאת המטוסים פורד עוזבת את הלחימה באיראן

אחרי יותר מעשה חודשים של פעילות שוברת שיאים בין הפתוח, וחודשים של לחימה עצימה במערכה נגד אריאן, נושאת המטוסים המתקדמת, ה-USS Gerals R Ford, נושאת המטוסים ככל הנראה המתקדמת ביותר של הצי האמריקאי, תשוב אל ארצות הברית אל סבב תחזוקה שנדחה כבר פעמיים לפחות.

לאחר עשרה חודשים בים הפתוח, נושאת המטוסים פורד, וקרוב אל 5,000 אנשי הצוות המתפעלים אותה, ישובו סוף סוף אל ארצות הברית. הפורד היא אחת מנושאות המטוסים המתקדמות ביותר של הצי האמריקני, או אפילו, המתקדמת ביותר, ועמוסה ביכולות מתקדמות וטכנולוגיה ניסיונית.

הפורד נמצאת בים הפתוח כבר 309 ימים, נתון שיא בצי האמריקני, שנושאת מטוסים מטעמו לא יצאה אל שייט כה ארוך מאז ימי מלחמת העולם השנייה, כאשר לרוב נושאות מטוסים נפרסות עד לחצי שנה, בעקבות צורכי תחזוקה משמעותיים אל כלי השיט מהמורכבים בעולם.





הפורד היא אחת משלוש נושאות מטוסים הפועלות במרחב הלחימה, ומסייעות בניהול המצור על דרום איראן, כעת יישארו במרחק נושאת המטוסים אברהם לינקולן, ונושאת המטוסים ג'ורג' בוש.