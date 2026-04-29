צפו: הרבנית בת של מלך משדכת באולפן

בפינת “משדכות גרוע” בתכנית 'הדתיות האלה', אירח הפאנל את את עדי נגר, רווקה שמחפשת את האחד, וצירפנו אלינו גם את הרבנית בת של מלך, בתקווה שאולי הפעם, במקום שבו אנחנו קצת פחות מצליחות, תגיע עזרה מלמעלה.

הרבנית בת של מלך משדכת בתכנית 'הדתית האלה' (אולפן סרוגים)

עדי סיפרה בכנות, בהומור ובלי טיפת מסכנות, על עולם הדייטים: על ההתחלה שמגיעה תמיד עם תקווה גדולה, על הרגע שבו את מתיישבת מול מישהו ומבינה שזה כנראה לא זה, על השנים שעוברות, על העייפות מהחיפושים, ועל הרצון הפשוט שמישהו טוב כבר יגיע.

הרבנית בת של מלך הביאה את הזווית שלה על זיווג, דיוק, השגחה פרטית ורוגע. היא חיזקה את עדי, ברכה אותה, והזכירה לה שלפעמים זיווג מגיע מהמקום הכי לא צפוי. אולי אפילו מאלסקה, עם שוקו חם ביד. מקסימום יבוא אסקמואי.

יאללה, שיגיע כבר האחד הזה

ובתוך כל זה, עדי הביאה איתה משהו מרענן: רווקה שמדברת על הקושי, אבל לא שוקעת בו. צוחקת על המצב, מספרת את האמת, ויודעת להגיד בפשטות: יאללה, שיגיע כבר האחד הזה.

אז עכשיו אנחנו פונות אליכם, קהל סרוגים והדתיות האלה: אם אתם מכירים מישהו טוב, מתאים, רציני, מצחיק, עם לב טוב וראש פתוח, אולי אתם השליחים שלנו.

תעזרו לנו למצוא לעדי את האחד שלה.

יש לכם מישהו מתאים פנו אלינו בתגובות או במייל Hadatiot@srugim.co.il