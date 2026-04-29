בליכוד לא שותקים: בנט יקים ממשלה עם גולן והערבים

גורמים בליכוד מגיבים לראשונה על לבליץ הראיונות של נפתלי בנט, ומדגישים בפני הבוחרים כי למרות שבנט מתיימר להיות איש ימין, לטענתם יקים ממשלת שמאל על מלא

השר מיקי זוהר, מגיב ראשון מתוך הליכוד לבליץ הראיונות של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, ויצא כנגד אמירותיו.

בתגובה לדברים של בנט בראיונותיו, ביניהם גם טען כי "הממשלה שלי תהיה ממשלת ימין. הממשלה הזו היא ממשלת שמאל", יצא השר זוהר נגד הדברים והגיב בתקיפות: "בערב הזה צריך להזכיר לכולם ש״איש הימין״ נפתלי בנט ירכיב ממשלה עם יאיר גולן והמפלגות הערביות בלי להסס. זו האפשרות היחידה מבחינתו".

זוהר המשיך והודיע בתוקף: "כל מי שמגדיר את עצמו איש ימין ורוצה להבטיח את עתיד מדינת ישראל לא יכול להצביע למשהו אחר מלבד לגוש הימין".