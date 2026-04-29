זו הסיבה שבנט לא התראיין לערוץ 14

איש התקשורת ברק סרי טען הערב (רביעי) כי ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הקליט סדרת ראיונות לערוצי הטלוויזיה המרכזיים – 11, 12, 13 ו-i24 – שישודרו הערב במהדורות המרכזיות. אולם, סרי בחר לתקוף את ערוץ 14 וטען כי למרות שהוצע להם לראיין את בנט, הם סירבו לכך. "כלי תקשורת עלק", כתב סרי בביקורתיות.

התגובה של ינון מגל, מגיש "הפטריוטים" בערוץ 14, לא איחרה לבוא. מגל דחה את הטענות של סרי והציג גרסה אחרת להשתלשלות האירועים, תוך שהוא מאשים את בנט בניסיון לייצר מניפולציה תקשורתית.

"אם בנט היה באמת רוצה להתראיין בערוץ 14 הוא לא היה יוצר קשר היום בשלוש, חמש שעות לפני המהדורה", הטיח מגל בסרי. לדבריו, בנט לא רק פנה ברגע האחרון, אלא גם הציב תנאים לגבי זהות המראיין: "הוא עוד מכתיב מי יראיין אותו".

מגל לא חסך בביקורת גם כלפי סרי עצמו וכינה אותו "שופר כושל". "הוא עוד שולח את השופר לחרטט את המניפולציה. סרי, זה מביך", חתם מגל את דבריו.