בנט בבליץ ראיונות: אפטר קצינים במשטרה שיתנהלו פוליטית

נפתלי בנט התראיין היום לשורה של ערוצי טלוויזיה (את סרוגים הוא עדיין מחרים). בראיונות האשים את נתניהו כי הוא אינו בקו הבריאות, הצהיר שלא ישב בממשלה עם מנסור עבאס ואיים להדיח נושאי משרה במערכת הביטחון והמשטרה שפועלים ממניעים פוליטיים

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מעלה הילוך בדרך לחזרה אפשרית לקדמת הבמה הפוליטית: בנט הקליט היום (רביעי) סדרה של ראיונות לערוצי הטלוויזיה המרכזיים – כאן 11, קשת 12, רשת 13 ו-i24NEWS.

ערוץ 14 קיבל ממנו הצעה להתראיין בהתראה קצרה מדי. את סרוגים הוא עדיין מחרים כבר יותר מ-5 שנים.

אדיח קצינים מהמשטרה ומהשב"כ

בריאיון לטלי מורנו בכאן התייחס בנט להרכב הממשלה, תקף את הקואליציה הנוכחית והצהיר: "הממשלה שלי תהיה ממשלת ימין. הממשלה הזו היא ממשלת שמאל".

בריאיון נוסף שהעניק ליונית לוי ("חדשות 12"), התייחס בנט להתנהלותם של נושאי משרה ציבורית, ואמר כי ישקול להזיז בעלי תפקידים גם בגופים ביטחוניים.

כשנשאל על כך שהפר פעם אחר פעם את הבטחותיו - השיב: "אני שומע אלף התקפות על העניין הזה, אני לא שומע את ההתקפות על נתניהו".

כאשר נשאל בנט האם יפנה את הנהגת הגוש לגדי איזנקוט במידה והאחרון יעקוף אותו בסקרים – הוא סירב להשיב .



"איפה שאני אראה מקומות של ניצול פוליטי של התפקיד ולא עבודה ממלכתית – בוודאי שאני אחתוך", אמר בנט. הוא התייחס באופן ספציפי למשטרת ישראל והוסיף: "גם במשטרה יש מרכיבים שהופכים לפוליטיים. מי שיתנהל פוליטית אני אעיף אותו לכל הרוחות".

בנוסף הצהיר בנט כי לא יצרף לממשלתו את מנסור עבאס.

בראיון לוואלה אמר בנט כי נתניהו כבר בן 80 והוא אינו בקו הבריאות. יש לציין כי נתניהו בן 76 וביום שישי פרסם דו"ח רפואי המעיד כי מצבו הרפואי תקין.

