הרמטכ"ל סייר בלבנון: "בחזית הלחימה אין הפסקת אש"

הרמטכ״ל סייר היום בגבול הצפון ובתוך דרום לבנון ואמר לקצינים: ״לא נסבול תקיפות וירי על יישובינו, ולא נעזוב עד שיובטח ביטחון ליישובי הצפון לאורך זמן״

הרמטכ״ל, רא"ל אייל זמיר, ביקר היום (ד׳) בגבול הצפון, ובמרחב העיירה א-טייבה שבדרום לבנון.

בביקור השתתפו מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, מפקד האוגדה, תת-אלוף יפתח נורקין, מפקדי החטיבות ומפקדי הגדודים.

הרמטכ"ל בגבול הצפון (דובר צה"ל)

במהלך הביקור קיים הרמטכ״ל הערכת מצב מבצעית, שמע סקירות ממפקד האוגדה והחטיבות, נתן הנחיות להמשך הלחימה ושוחח עם המג״דים הנלחמים בשטח לבנון.

בהמשך, פגש הרמטכ״ל את ראש מועצת מבואות חרמון, בני בן מובחר.

לקצינים אמר הרמטכ"ל: ״אנחנו במלחמה היסטורית, ויש פה דור של גבורה. מג״דים ומח״טים גיבורים - לא היה כדוגמתו מאז דור תש״ח. אתם מנהלים כאן קרבות מופת ואני מצדיע לכם. אנחנו נלחמים מתוך הבנה של גודל השעה.

הרמטכ"ל בסיור בגבול הצפון צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל עם קצינים בפיקוד צפון צילום: דובר צה"ל

חיזבאללה יונקת את כוחה מאיראן. פגענו באיראן קשות. השמדנו את מרבית מרכיבי התעשייה הביטחונית באיראן - כולל המפעלים שמייצרים אמצעי לחימה עבור חיזבאללה.

"לא נאפשר שיהיה צבא טרור על גבולותינו"

ביחס לאיומים בגבולות - שינינו את התפיסה, לא נאפשר שיהיה צבא טרור על גבולותינו. לא ניתן להם להערך - אין הכלה, יש פעולה. נמשיך להסיר איומים בכל מקום שבו יתהוו. אתם דור המופת שעושה את זה.

כל מה שהגדיר לנו הדרג המדיני ביחס למערכה הנוכחית באיראן ולבנון השגנו ואף מעבר לכך. ובזאת יצרנו את התנאים המבצעיים לתהליכים שמוביל כעת הדרג המדיני.

בלבנון, המשימה שהוטלה עלינו על-ידי הדרג המדיני היא להתייצב על הקו למניעת ירי ישיר על היישובים. השגנו זאת – זהו הקו שבו אנו נמצאים. ייתכן שנידרש להישאר עליו. לא נסבול תקיפות וירי על יישובינו, ולא נעזוב עד שיובטח ביטחון ליישובי הצפון לאורך זמן.

אין מגבלה לסכל תשתיות ולהרוג מחבלים

אנו ממשיכים בלחימה ופועלים להבטחת העמקת ההישגים המבצעיים ולהגנת כוחותינו. בחזית הלחימה אין הפסקת אש – אתם ממשיכים להילחם, להסיר איומים ישירים ועקיפים מעל יישובי הצפון ,לסכל תשתיות טרור לאתר ולהרוג מחבלים.

כל איום, בכל מקום, על יישובינו או על כוחותינו – לרבות מעבר לקו הצהוב ומצפון לליטני – יוסר. משימתכם וחובתכם לפעול בחופש פעולה ולהסיר כל איום. בשלב זה איננו מתקדמים מעבר לקו, אך נמשיך לפעול ולהסיר איומים בחופשיות. הכוחות בשטח ממשיכים לפעול, ואין מגבלה לסכל תשתיות ולהרוג מחבלים.

באירועי יום הזיכרון ויום העצמאות האחרונים חוויתי את אהבת העם אלינו – אליכם, ללוחמים. אני גאה בכם. הערכה גדולה ממני ובשם כל עם ישראל. המשיכו להילחם ולנצח״.