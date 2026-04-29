חוזרים להפצצות באיראן: זו התוכנית ההרסנית שמכין צבא ארה"ב

פיקוד המרכז האמריקאי מתוכנן בקצב אינטנסיבי לחידוש המלחמה נגד איראן, הוכנו תוכניות מבצעיות אל מכת פתיחה אסטרטגית עוצמתית לשיבוש מלא של תפקוד המשטר

המגעים בין המשטר האיראני לבית הלבן ממשיכים לקרטע, אך מאחורי הקלעים דברים מתבשלים. על פי מספר דיווחים בינלאומיים, לאחר הגברת הדיונים הביטחוניים בסביבת הנשיא טראמפ והערכות גוברות כי האפשרות לחזרה ללחימה הופכת אל ריאלית יותר ויותר, פקידו מרכז האמריקאי עובד במרץ על תוכניות מבצעיות, כולל מכת פתיחה שצפויה לערער לחלוטין את יסודות המשטר.

על פי הפרסומים בנושא ודיווחים מצד מקורבים לדיונים, פיקוד המרכז האמריקאי (Centom) מכין תוכניות מבצעיות נרחבות למערכה אינטנסיבית וקצרה של הפצצות כבדות, במטרה לפטור את תקיעת המשא ומתן בין הצדדים.

התוכניות כוללות מכת פתיחה עוצמתית במיוחד, כולל חיסול נרחב של גורמים אותם הגדיר הבית הלבן כ'חסמים' לתהליכי המשא ומתן, כמו גורמים דומיננטיים במשמרות המהפכה ואנשי משטר וממשל המזוהים עם ה-'גרעין הקשה' של המהפכה האסלאמית.

עד כה, על פי הפרסומים, הנשיא טראמפ לא לחץ על ההדק ולא הורה על חידוש ההפצצות אבל במידה ויעשה זאת, התוכניות כבר מוכנות והמטרות כבר ידועות.