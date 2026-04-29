המדען הבינלאומי חושף: זה הזמן שנותר לנו לחיות

הפיזיקאי התיאורטי האמריקני דייוויד גרוס, חתן פרס נובל לפיזיקה לשנת 2004, מחזיק בקשר הדוק לישראל: הוא הגיע לירושלים בגיל 13, למד בתיכון ליד האוניברסיטה והשלים תואר ראשון ושני באוניברסיטה העברית. אולם, למרות הרקע האקדמי המפואר, התחזית שלו לעתיד רחוקה מלהיות אופטימית.

על פי הדיווח באתר 'וואלה', בראיון למגזין מדע, הצהיר גרוס כי הוא מקדיש חלק מזמנו כדי להסביר לאנשים שהסיכוי שהאנושות תשרוד עוד 50 שנה הוא קטן מאוד. לפי הערכתו, אסון עולמי שיוביל למחיקת האנושות עלול להתרחש בעוד כ-35 שנים בלבד. גרוס מבסס זאת על חישוב הסתברותי: בעוד שבעבר הסיכוי למלחמה הרסנית עמד על אחוז אחד בשנה, כיום הוא מעריך אותו בכשני אחוזים בכל שנה.

המרוץ אל התהום והסכנה שבבינה המלאכותית

הגורם המרכזי לפסימיות של גרוס הוא הפירוק של האמנות לשליטה בנשק שנוצרו לאחר המלחמה הקרה. העולם מתמודד כיום עם תשע מעצמות בעלות יכולות קטלניות, כאשר המתיחות הגיאופוליטית גואה – מהמלחמה באירופה ועד לעימותים בין ארצות הברית, ישראל ואיראן.

מעבר להנהגה האנושית, גרוס מזהיר מפני תרחיש שבו מערכות אוטומציה ובינה מלאכותית יקבלו שליטה על מערכות צבאיות קריטיות. הוא מתאר מצב שבו למנהיג נותרו דקות ספורות להחליט על מתקפת נגד, ובלחץ הזמן ההחלטה עלולה לעבור למערכת בינה מלאכותית. הבעיה, לדבריו, היא שאותן מערכות נוטות לעיתים "להזות" ולספק נתונים שגויים שעלולים להצית מלחמה בטעות.

הפתרון לפרדוקס והתקווה האחרונה

התחזית הקודרת מספקת לגרוס תשובה גם לפרדוקס המדע המפורסם – מדוע לא יצרנו קשר עם חוצנים? "התשובה היא שהם פשוט הרגו את עצמם", הוא מסביר. לטענתו, כל תרבות מתקדמת מגיעה לשלב שבו הטכנולוגיה שלה הופכת לקטלנית מדי, והיא משמידה את עצמה לפני שהיא מצליחה ליצור קשר בין-כוכבי.

למרות התמונה השחורה, המדען משאיר פתח קטן לתקווה. הוא מזכיר כיצד אזהרות המדענים בנושא האקלים הניעו בסופו של דבר פעולה עולמית, ומדגיש כי מאחר שהנשק שיכול להשמידנו הוא יצירה אנושית – הכוח לעצור אותו נמצא אך ורק בידיים שלנו.