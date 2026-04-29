המכה של הנשיא לאיראן: נתניהו וטראמפ ישוחחו בקרוב

הנשיא טראמפ דחה הצעה נוספת של המשטר האיראני לוושינגטון, לאחר ששוב האיראנים סירבו לתנאיו, והודיע כי המצור יימשך עד שיושג הסכם, נתניהו וטראמפ ידונו בקרוב בצעדים נוספים

על פי דיווחים בינלאומיים, הנשיא דונלד טראמפ הודיע לתקשורת כי סירב להצעה נוספת של המשטר האיראני שהועברה לבית הלבן, לאחר שלא עמדה בתנאי הסף שהציב להם. טראמפ ונתניהו צפויים לשוחח הערב על צעדים עתידיים.

במקביל לכך, פיקוד המרכז האמריקאי פרסם צילומים של של מכליות נפט ישנות שכבר יצאו משירות ואינן כשירות לשייט בים הפתוח, בתור אחסון נייד לנפט עודף, מה שמצביע על פי ההערכת למצוקת אחסון גוברת מצד איראן.

בנוסף לכך, ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ צפויים לקיים בשעות הקרובות שיחת עדכון ותיאום בקשר למהלכים עתידיים.