השר הסרוג חושף: אישתי הייתה מאורסת למישהו אחר

השר הסרוג חשף כי טרם חתונתם אישתו הייתה מאורסת לגבר אחר: "היא הלכה עם הלב שלה"

בין דיונים על המלחמה מול איראן והבחירות המתקרבות, שיתף היום (רביעי) שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף (עוצמה יהודית) בסיפור אישי יוצא דופן שנשמע כאילו נלקח מדפי תסריט של טלנובלה. השר גולל את סיפור ההיכרות עם אשתו מוריה, שהחל בכלל במחאה חברתית והסתיים בביטול אירוסין דרמטי.

בראיון לפודקאסט של ברק סרי ויהודה שלזינגר באתר 'וואלה', וסרלאוף סיפר כי השניים הכירו כשהייתה בת 17 בלבד, במהלך פעילות משותפת בהפגנות נגד המסתננים בדרום תל אביב. למרות הכימיה, הקשר נותק בשל הרקע החרדי של מוריה: "היא אמרה לי – 'אם אתה רוצה למטרת שידוך, אני מוכנה. אם סתם – אז לא'. הגענו למסקנה בוגרת שמנתקים קשר כי אני לא הייתי במקום של חתונה באותה עת", הסביר השר.

התפנית הגיעה לאחר שוסרלאוף השתחרר מהצבא והרגיש בשל למערכת יחסים רצינית. הוא שלח למוריה הודעה וביקש להיפגש, אך אז הגיע הטוויסט המרעיש: מוריה כבר הייתה מאורסת לבחור אחר. "קבענו בבר, דיברנו, ואז היא אמרה לי 'אני מצטערת, אני לא יכולה'", נזכר וסרלאוף ברגע השבר. "בכיתי, זה היה לי מאוד קשה. ממש דמיינתי אותה כאשתי".

אלא שהלב של מוריה הכריע את הכף. שבועיים לאחר אותה פגישה קשה, היא יצרה עמו קשר שוב. כשוסרלאוף הזכיר לה שהיא מאורסת ושאסור להם לדבר, היא הפתיעה אותו בתשובה: "כבר לא...". השר ציין כי ביטול אירוסין במגזר החרדי הוא צעד מורכב וקשה מנשוא: "היא עברה תקופה מאוד קשה, אבל היא פשוט הלכה עם הלב שלה".

הדייט הראשון של השניים, באופן סמלי ומצמרר, התקיים דווקא בלוויית שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו בקיץ 2014. בסופו של דבר, ההחלטה האמיצה של מוריה להקשיב לליבה השתלמה: השניים נישאו, הקימו בית וכיום הם הורים לשלושה ילדים.