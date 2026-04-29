הח"כים החרדים עוד לא קולטים: זו מכת מוות לישיבות

הח"כים החרדים עוד לא הבינו כנראה את המשמעות, אבל ההוראה של היועמ"שית לבטל את סעיף 46 לישיבות היא מכת מות לישיבות. היא הרבה יותר משמעותית מהפסקת התקצוב

ההוראה של היועמ"שית לבטל את סעיף 46 (פטור ממס) לישיבות המשתמטות מגיוס היא הסנקציה הקשה מכולן ועלולה להיות מכת מוות למאות מוסדות.

סעיף 46, מעניק לעמותות פטור ממס על תרומות, ובנוסף מאפשר החזר מטעם המדינה לתורם בשווי 30% מהתרומה. כלומר הוא נותן יתרון גם לעמותה שמקבלת 100% מכספי התרומה וגם נותן עידוד לתורם בהחזר של כשליש מסך התרומה שלו.

רובן המוחלט של הישיבות הן עמותות המתקיימות מתקצוב מטעם המדינה אך בעיקר על תרומות חודשיות או שנתיות של אנשים פרטיים. ללא הפטור ממס, היקף התרומות ייחתך משמעותית ושווי התרומות ירד בשיעור חד בעקבות המס.

תקנות המס בחו"ל גם הן קשוחות יותר, ולא בטוח שתורמים "כבדים" מחו"ל יוכלו להמשיך בתרומות בלי האישור מרשות המסים בישראל. אחרי ביטול התקציבים מטעם המדינה - אותם עוד אפשר היה למלא בתרומות, הרי שעכשיו מדובר במכת מוות של ממש למוסדות החרדיים.

חברי הכנסת החרדיים (וראשי הזרמים החרדיים), שעד כה משכו רגליים בנושא חוק הגיוס ולא הסכימו למתווה גיוס רציני, יצטרכו כעת לעמוד בפני החלטה - חוק גיוס או סגירת הישיבות. בינתיים נראה כי הם לא מבינים את חומרת האירוע.

למרבה האירוניה, מי שיכול להציל את הישיבות מהסנקציה הזו הוא דווקא בג"צ. בעבר פסק בג"צ כי סעיף 46 ניתן לכל עמותה שעומדת בקריטריונים, ולוועדת הכספים אין אפשרות לבטל לה את האישור. אולי הפעם שופטי בג"צ ילכו נגד דעתה של היועמ"שית (כפי שעשו בעשרות מקרים מאז תחילת הקדנציה של הממשלה הנוכחית) ויורו לה כי אי אפשר לבטל את הפטור.