הנקודה האדומה: תקציר חדשות היום בנקודות

לא היה לכם זמן לקרוא חדשות?

אריאל שרפר מסכם את האירועים החשובים שקרו היום וכל מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות:

ממירון למערת המכפלה: חסידויות שוקלות להעביר את ההדלקה המרכזית שלהן לשטח הסמוך למערכת המכפלה בחברון כתב סרוגים נתן קון חשף מהלך חסר תקדים: ההדלקה זזה מציון הרשב"י לעיר האבות. מדליק!

2. בונים קבוע בשומרון: אושרה בניית יותר ממאה בתי קבע בישוב המתחדש שא-נור בשומרון.השר סמוטריץ': "אנחנו כאן כדי להישאר". אם זו ההבטחה לבתים ולא לשר עצמו– מצוין.

ושב ספר תורה למקומו: שלמה חלפון, שגורש משא-נור בגיל 20 כשהוא נושא בזרועותיו את ספר התורה שתרם אביו ז"ל,שב אחרי 20 שנה לבית הכנסת ביישוב המתחדש. ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק: זו תחילת התיקון של חטא הגירוש.

ארה"ב מתיישבת: מדינת אריזונה מאשרת שימוש במונח יהודה ושומרון במסמכים רשמיים. המסביר הלאומי יוסי דגן מזכיר שזה לב הארץ ולא הגדה המערבית. מי חלם שיבוא יום ואמריקה תכיר את "יהודה ושומריה"?

פניית פרסה בכפר עזה: שר המורשת עמיחי אליהו, שהציע בעבר להפעיל את סמכותו נגד החלטת הקיבוץ להרוס את שכונת הצעירים– סייר היום בהריסות חזר בו והתחייב לכבד את עמדת הקהילה. לפעמים תפקיד שר המורשת הוא פשוט להקשיב למי שהמורשת נכתבה על בשרו.

חובה לאומית הרב שמעון לפיד, חתנו של הרב דרוקמן זצ"ל, ציטט בכנס הרבנים: "בצבא מקיימים חובה דתית, ובישיבה– חובה לאומית". אם זה חוב, יהי רצון שלא נהיה במינוס.

. גם 'צהר' בחזית: ארגון רבני 'צהר'– הקו הליברלי בציונות הדתית– הצטרף לקריאת ראשי ישיבות ההסדר נגד שילוב לוחמות ביחידות השדה. בשמאל יצאו לתקוף. כשגם 'צהר' מצטרף– זה כבר לא מנעד, זה קונצנזוס.

שבחי מעוז: יו"ר נעם ח"כ מעוז לרמטכ"ל: "אל תקיים את פסיקת בג"ץ" על שילוב לוחמות בשריון. "הרמטכ"ל צריך להפסיק לקדם אג'נדות פמיניסטיות רדיקליות ולהתעסק בהכרעת האויבים". לסיכום- גם הרמטכ"ל וגם בג"ץ לא בדיוק עוסקים באויב.

היתר תקדימי בהר הבית: הרב דוב ליאור– רבה של 'עוצמה יהודית'– התיר לשר בן גביר להיכנס לכלל שטחי הר הבית, גם למקומות האסורים לציבור הרחב, מתוקף תפקידו ומדין "כיבוש". השכינה חוזרת לציון– והשר מקבל פס אישי.

חלב חמוץ: רגע לפני חג מתן תורה שהפך לחג החלב– חברת תנובה מנצלת את ההזדמנות למרר את המתוק ומודיעה על התייקרות במוצרי תנובה בתירוץ: "עליית עלויות השומן". בציבור הסרוג שמכין עוגות גבינה לחג עונים: עליית עלויות הצביעות. "ארץ זבת חלב ודבש" כרוכה בעמלה? לא זו תנובת הארץ הטובה!

גנץ מאיים, סילמן עוקצת: השרה עידית סילמן חזרה והאשימה את גנץ שסיכן את חיילי גולני בצוק איתן. גנץ הגיב באיום: "אחשוף את ההתכתבויות שלך שבהן את מפרגנת לי כשר ביטחון". סילמן השיבה: "בנימין, אתה מאיים? או ששוב האיראנים השתלטו לך על הטלפון. תמצמץ פעמיים אם אתה בסכנה"!

בדרך לפוליטיקה?: פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו מצהיר ברדיו גלי ישראל: "אני בשל יותר, רוצה את תפקיד שר המשפטים". הצעתו הראשונה: חוק שימנע חקירות נגד מועמדים לכנסת. נשמע שברדוגו בשל מאוד– ובעיקר בשל לעצמו.