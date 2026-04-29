בן גביר נגד מתווה מירון: "דוהרים בעיניים פקוחות לאסון"

השר לביטחון לאומי תוקף את פיקוד העורף ומסרב לאשר את תוכנית ההילולה הנוכחית בטענה שהיא מסוכנת ואינה ריאלית: "פיקוד העורף מציג עמדה מתחכמת. ללא מתווה אמיתי שיבטיח את ביטחון המשתתפים, לא אוכל לאשר את האירוע"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הודיע היום (רביעי) כי הוא מתנגד נחרצות למתווה החדש לקיום הילולת הרשב"י במירון. במהלך דיון שקיים עם בכירי המשטרה ומארגני ההילולה, הבהיר השר כי המתווה המוצע כעת חסר היגיון ומסכן את שלום הציבור, והודיע כי לא יאשר אותו עד שיוצג מתווה מצומצם ובטוח יותר על ידי פיקוד העורף.

"אני מרים דגל אדום"

במהלך הדיון נשמע השר בן גביר מודאג מאוד מההיערכות הנוכחית. "שמעתי את כלל הגורמים – הן גורמי הביטחון והן מנהיגי הציבור החרדי, והמסקנה שלי ברורה", אמר בן גביר. "אני מרים דגל אדום – אנחנו דוהרים בעיניים פקוחות לעבר האסון הבא. לא נפקיר את חיי אחינו החרדים, החילונים והדתיים הלאומיים שעולים למירון".

השר הפנה ביקורת חריפה כלפי פיקוד העורף, שלטענתו אינו מספק תשובות ריאליות לאיומים הביטחוניים בשטח. ״לצערי, פיקוד העורף מציג עמדה מתחכמת שאינה ריאלית. אני דורש מהם להתעשת ולאשר מתווה בר ביצוע. ללא אישור מפורש ומתווה אמיתי שיבטיח את ביטחון המשתתפים, לא אוכל לאשר את קיום ההילולה״, הדגיש.

המודל: הר הבית והכותל

בן גביר השווה את ההחלטה במירון למדיניות אותה הוא מוביל במקומות קדושים אחרים תחת איומים ביטחוניים. ״כפי שפעלתי בהר הבית ובכותל – שם לא אפשרנו פעילות ללא הנחיה ברורה של פיקוד העורף – כך גם כאן", הבהיר השר. "ללא אישור מפורש של פיקוד העורף, לא נוכל לאפשר את קיום האירוע״.

כעת ממתינים במערכת הביטחון ובמשטרה לראות האם פיקוד העורף יגבש מתווה חדש ומצומצם שיענה על דרישות השר, או שמא קיום ההילולה השנה יעמוד בסימן שאלה גדול תחת המתיחות הביטחונית בצפון.