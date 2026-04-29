הרב שרלו על שירות נשים: "לא יכולים לחיות עם צוותים מעורבים"

הרב יובל שרלו, מבכירי רבני "צהר" התייחס לסוגיית שילוב הלוחמות והבהיר כי למרות ההבנה לרצון הנשים לשרת, קיים קו אדום דתי: "זה מנוגד לאורחות חיינו. צריך למצוא פתרון שיאפשר לכולנו להילחם - ולא בדרך של כפייה"

על רקע המתיחות סביב סוגיית שילוב הנשים ביחידות הקרביות בצה"ל, פרסם היום (ד') הרב יובל שרלו את דעתו ההלכתית בנושא. בדבריו, ביקש הרב להדגיש כי הדיאלוג סביב השירות הצבאי צריך להתנהל מתוך הבנה שכל הצדדים שותפים לאותה מטרה, אך לצד זאת הציב גבולות הלכתיים ברורים.

"אנחנו באותו צד"

הרב שרלו פתח בהבעת תמיכה עקרונית בזכותן של נשים לתרום למערכת הביטחונית: "אני מבין היטב את רצונן ואת זכותן של נשים בכל מה שקשור לשירות", מסר הרב. "הן ואנחנו - וגם צה"ל ואנחנו - לא נמצאים משני צדי המתרס. אנחנו באותו צד".

לדבריו, הניסיון לצייר את המאבק כעימות חזיתי בין המגזר הדתי לבין הנשים המשרתות או הצבא הוא שגוי, שכן כולם חולקים את הרצון להגן על המדינה.

הקו האדום: צוותים מעורבים

עם זאת, הרב הבהיר כי קיימת מניעה הלכתית וערכית עמוקה בכל הנוגע לאופי השירות ביחידות הלוחמות: "עם צוותים מעורבים ביחידות לוחמות אנחנו פשוט לא יכולים לחיות. זה מנוגד לכל אורחות חיינו ולתפיסת עולמנו".

הרב שרלו הסביר כי המציאות של שירות אינטנסיבי ומעורב בתוך צוות לוחם יוצרת התנגשות בלתי פתירה עם אורח החיים הדתי, ולכן לא ניתן לקבל אותה כגזירה קיימת.

הפתרון: פשרה ללא כפייה

בסיכום דבריו, קרא הרב למערכת הצבאית ולמקבלי ההחלטות לפעול למציאת מתווה שיאפשר לכל חלקי החברה לשרת מבלי לוותר על אמונתם: "אז מה עושים? מוצאים פיתרון שיאפשר לכולנו להילחם בדרך הטובה ביותר - ולא בדרך של כפייה. זה אפשרי".