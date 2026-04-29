על הכוונת: טלי גוטליב במתקפה ישירה על עמי אשד

לאחר דבריו החריפים של עמי אשד, לשעבר מפקד מחוז מרכז במשטרת ישראל, נגד הארגון, חברת הכנסת טלי גוטליב יצאה למתקפה חזיתית כנגד הניצב בדימוס

‏"עמי אשד האיש והפגנות קפלן והרכש החדש של בנט, אמר בכנס של התנועה לאיכות השלטון שהמפכ״ל דני לוי הוא עבד נרצע, וכי המשטרה שותפה לדבר עבירה, והוסיף שהמשטרה מנוהלת על ידי חבורת קריית ארבע שעושה בה כבשלה. חרפה!" תקפה חברת הכנסת גוטליב.

המתקפה של גוטליב מגיעה לאחר דבריו הקשים של אשד כנגד משטרת ישראל, במהלכם כינה את המפכ"ל כ-"עבד נרצע" והמשיך והאשים: "המשטרה שותפה לדבר עבירה. בהתחלה שלחו לגמלאות את חוקרי נתניהו וזה לא הדליק לאף אחד מאיתנו נורה אדומה. אחר כך היתה התערבות במדיניות פיזור הפגנות ועדיין לא נדלקו נורות אדומות. מינו מפכ"ל בובה".

בתגובה מטעם פיקוד משטרת ישראל נמסר כי אשד "סיים את תפקידו בנסיבות שמוטב לא להרחיב לגביהן, לרבות תקלות מבצעיות שאף עלו בחיי אדם", בתגובה הודיעה אשד על הגשת תביעת דיבה.

גוטליב המשיכה ותקפה את מה שהיא תיארה כצביעות מובהקת מצד אשד וסביבתו: "מה שמותר לאשד אסור למשטרה מסתבר.. אשד בדיוק כמו בנט אץ ורץ להגיש תביעת דיבה נגד המשטרה. מקורי..".

ולבסוף הזכירה את חקיקתה בנושא: "אגב הצעת החוק החשובה שלי שקובעת 1000 שח פיצוי בלבד ללא הוכחת נזק בתביעת דיבה תגדע את תביעות ההשתקה הפוליטיות של אנשי השמאל המתבכיינים"