קשת 12 בהישג בינלאומי: הסדרה הישראלית נמכרה לנטפליקס

קלייר דיינס תככב ברימייק לסדרה "חולי אהבה". שנתיים אחרי ההצלחה בישראל, הפורמט של קשת נמכר לענקית הסטרימינג

הענקית הבינלאומית נטפליקס מכריזה היום (רביעי) על רכישת הסדרה "חולי אהבה" - לרימייק תחת השם "Lovesick" שיהיה מבוסס על הפורמט המקורי של קשת 12, שיצרו רונה תמיר, טל גרניט ושרון מימון והפיקו ספירו סרטים.

לנעליה של ד"ר עמליה לוי, אותה גילמה איילת זורר בגרסת המקור הישראלית, תיכנס השחקנית קלייר דיינס ("הומלנד", "החיה שבתוכי"), זוכת פרסי אמי וגלובוס הזהב. טרם פורסם הליהוק לתפקיד מיכה חדאד אותו גילם עמוס תמם. שרה טרים, זוכת גלובוס הזהב ויוצרת "הרומן" ו"בית הקלפים", תהיה חתומה כשואוראנרית. בין המפיקים הנוספים: אבי ניר וקרן שחר מטעם קשת סטודיוס - חברת ההפקה האמריקאית של קשת אינטרנשיונל.

הסדרה של נטפליקס תופק ע"י יוניברסל טלוויז'ן בשיתוף קשת סטודיוס, ותעקוב אחר כירורגית שד מצליחה שמאובחנת בסרטן, ופוליטיקאי מבטיח שהופך למטופל שלה - כאשר חייהם מתערבבים ברומן אהבה עז ובלתי צפוי. הרכישה נסגרה לאחר תחרות בין מספר גורמים בינלאומיים, כשנתיים לאחר ששודרה בהצלחה בקשת 12.