"ניסיון לניגוח": דובר המשטרה משיב מלחמה לתביעת עמי אשד

נצ"מ אריה דורון שובר שתיקה בעקבות תביעת הענק של ניצב בדימוס עמי אשד על סך 1.7 מיליון ש"ח: "לא איגרר לקרקס תקשורתי שנועד להסיט את הקשב מהעבודה המבצעית".

דובר משטרת ישראל, נצ"מ אריה דורון, מגיב היום (רביעי) בחריפות להגשת תביעת לשון הרע נגדו מצדו של ניצב בדימוס עמי אשד. דורון מבהיר כי פעילותו נעשתה תחת סמכותו הרשמית וכי הוא נהנה מחסינות מלאה כעובד ציבור.

"הגנה שנועדה למילוי השליחות"

בתגובתו הרשמית מסר נצ"מ דורון כי כל הראיונות, הופעותיו בתקשורת והודעות הדוברות שפורסמו, נעשו כחלק מחובתו המקצועית ובאישור הארגון. "חשוב להבהיר כי על פעילותי כעובד ציבור וכקצין משטרה חלה חסינות מלאה", ציין דורון. "הגנה זו נועדה להבטיח כי נושא תפקיד יוכל למלא את שליחותו נאמנה, ללא חשש מהרתעה או מהליכי סרק אישיים. אלמלא חסינות זו, לא ניתן היה לנהל מערך דוברות אפקטיבי במדינה דמוקרטית".

דובר המשטרה הוסיף כי אין בכוונתו לנהל את ההליך המשפטי מול אשד מעל דפי העיתונות: "בכוונתי להעלות את מלוא טענות ההגנה בצינורות המקובלים. אני סומך על משטרת ישראל ועל המערכת המשפטית שידעו לנהל את ההליך ולייצג את עמדתי בכבוד. למרות ששמי שורבב כבעל דין בתביעה, אני רואה בכך ניסיון להפוך עבודה מקצועית לזירה של ניגוח".



עמי אשד תוקף: "המשטרה מנוהלת על ידי חבורת קרית ארבע"

כזכור, התביעה שהגיש אשד לבית משפט השלום בתל אביב, על סך 1.7 מיליון ש"ח, הופנתה נגד המשטרה, נצ"מ דורון ורח"ט הדוברות תנ"צ ליאור אבודרהם. במרכז התביעה עומדת הודעת דוברות חריגה שפורסמה בחשבון הטוויטר (X) הרשמי של המשטרה בינואר האחרון.

באותה הודעה נכתב כי אשד "סיים את תפקידו בנסיבות שמוטב לא להרחיב לגביהן, לרבות תקלות מבצעיות שאף עלו בחיי אדם". אשד טוען מנגד כי מדובר בפרסום שקרי, מסית ואלים, המהווה שימוש נלוז במערך הדוברות המשטרתי. מנגד, בכיר במשטרה התייחס בעבר למכתב ההתראה של אשד ומסר: "נעמוד בזה בגבורה. כל מילה שנאמרה – אמת היא".

נצ"מ דורון חתם את דבריו בהבהרה כי לא ייקח חלק ב"קרקס תקשורתי" שנועד להסיט את הקשב מהעבודה המבצעית, וכי התשובות המלאות לתביעה יינתנו בערכאות המוסמכות בלבד.