הנשיא על הפיגוע בלונדון: "הגיע הזמן שהעולם יתעורר וילחם"

הרצוג על הפיגוע: "התרענו על הצורך לעקור משורש את האנטישמיות"

הרצוג על הפיגוע: "התרענו על הצורך לעקור משורש את האנטישמיות"

נשיא המדינה הגיב בזעזוע עמוק לפיגוע הטרור מחוץ לבית כנסת בשכונת גולדרס גרין בלונדון, בו נפצעו קשה שני יהודים: "לא נקבל מציאות בה אזרחים מותקפים באכזריות רק בשל אמונתם - לאור יום באחת מערי הבירה הגדולות של המערב"

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, עודכן היום (רביעי) על פיגוע הטרור הקשה שאירע מחוץ לבית כנסת בשכונת גולדרס גרין בלונדון, בו הותקפו ונפצעו באורח קשה שניים מבני הקהילה היהודית המקומית. הנשיא הביע זעזוע עמוק מהאירוע וקרא למדינות המערב לפעול בנחישות נגד גל האנטישמיות הגואה.

"מציאות בלתי מתקבלת על הדעת"

בהתייחסותו לפיגוע, הדגיש הנשיא את חומרת העובדה שהתקיפה התרחשה לאור יום בלב עיר בירה מערבית מרכזית. "אני מזועזע מהמתקפה האלימה נגד יהודים ברחובות לונדון", אמר הנשיא. "כולנו מתפללים להחלמתם המהירה של הפצועים".

הוא הוסיף ושלח מסר תקיף לרשויות בבריטניה: "לא נקבל מציאות בה אזרחים תמימים מותקפים באכזריות רק בשל אמונתם. על ממשלת בריטניה והרשויות לפעול בדחיפות ובאופן מיידי, לפני שיתרחש הפיגוע האנטישמי הבא".

קריאה למאבק עולמי בטרור

הנשיא הזכיר כי ישראל התריעה פעמים רבות על הסכנה הטמונה בעליית האנטישמיות ברחבי העולם, וציין כי הגיע הרגע לעבור מהצהרות למעשים: "הגיע הזמן שהעולם יתעורר ויילחם בכל האמצעים האפשריים בגל השנאה האכזרי הזה כלפי יהודים. הגיע הזמן שהעולם יתעורר וילחם בכל האמצעים בגל הטרור והאנטישמיות האכזרי כלפי יהודים".

לסיום, הבהיר הנשיא כי ישראל מחויבת לביטחונם של יהודים באשר הם: ״מדינת ישראל לא תעמוד מנגד כאשר אחינו ואחיותינו היהודים מאוימים ומותקפים ברחבי העולם״.

משטרת לונדון חוקרת את נסיבות הפיגוע, כאשר לפי שעה הקהילה היהודית בעיר נמצאת תחת אבטחה מוגברת מחשש לאירועים דומים נוספים.