תככים בצמרת האיראנית: מוג'תבא חי אבל לא שולט

לאחר שטקס של משמרות המהפכה ציין את מוג'תבא חמינאי בתור הרוג מלחמה ועורר סערה באיראן, גורמי משטר ממהרים ומכחישים את הדיווחים על מותו, אך גם חושפים את מצבו הפוליטי המורכב מאחורי הקלעים

על פי דיווחם של שלושה מקורות נפרדים, יודעי דבר, מתוך איראן, המנהיג העליון היורש מוג'תבא חמינאי, חיי ומתפקד. הדיווח מגיע לאחר שבשבוע שעבר נחשפה תמונתו של חמינאי הבן בטקס אבלים של המשטר האיראני, כאשר תמונתו מתנוססת לצד תמונת אביו וקאסם סולימאני ולצד 'שאהידים' נוספים.

המכחישים טוענים כי מוג'תבא חמינאי, שאכן ספג פציעות נרחבות בתקיפות, חי ומתפקד, אך מצבו הפוליטי מורכב מהמתואר, בעוד משמרות המהפכה מנסים להציג את חמינאי הבן כמנהיג בפועל של המשטר, משמרות המהפכה הם אלה שמחזיקים בכוח האמיתי.

על פי אותם מקורות, מוג'תבא מתפקדת כחתומת גומי הנותנת לגיטימציה שלטונית ודתית אל פעולות הכוחות המזויינים במדינה, אחד הגורמים הוסיף והסביר: "מוג'תבא ח'אמנאי עומד בראש המערכת באיראן, אולם תפקידו הוא בעיקר לתת תוקף להחלטות של הגנרלים שלו, ולא כדי לקבל החלטות בעצמו".