מבזקים
סרוגים

גורמים בכירים בשרשרת הפיקוד האיראנית מאיימים כי הסבלנות האיראנית 'מגיעה לקצה' וכי הם עומדים על סף 'תגובה קיצונית' אל מהלכי ארצות הברית

יאיר אמר
י"ב אייר התשפ"ו
צבא איראן מאיים: אנחנו על סוף תגובה קיצונית לארה"ב
דונלד טראמפ, מוג'תבא חמינאי

גורמים ביטחוניים בכירים באיראן אשר שוחחו עם התקשורת, מדווחים כי בשורות הצבא האיראני מתקיימים דיונים אינטנסיביים לקראת תגובה למהלכים האמריקאיים באזור, בדגש על השתלטות והחרמת ספינות ונפט איראני. על פי אותם גורמים תיתכן 'תגובה קיצונית' מצד משמרות המהפכה וצבא איראן.

על פי הדיווחים, הבכירים הביטחוניים האיראניים איימו ב-"פעולה צבאית חסרת תקדים" בתגובה לפעולות האמריקאית, כאשר זעם רב נרשם בעקבות פעילות ארצות הברית במצור על דרום איראן.

אותם גורמים מסרו כי הבכירים האיראניים רואים בכל פגיעה או התערבות בפעולותיהן של מכליות נפט איראניות, כאיום ישיר על קיום הכלכלה המקומית.

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה