טס לדגמן וגילה את היהדות: סיפור החזרה בתשובה של הדייר נדב אמסלם

נדב אמסלם, דייר האח הגדול, חושף איך בזמן קריירת דוגמנות בחו"ל עבר תהליך אישי שהוביל אותו להתחזקות באמונה ולשמירת שבת. בראיון לסרוגים הוא מדבר על הרגעים ששינו לו את התפיסה - ועל הדיירים שכבר סימן לחיבור בבית

רגע לפני הכניסה לבית, נדב אמסלם מגיע עם תדמית ברורה - דוגמן מצליח שעבד בארץ ובעולם, כולל שיתופי פעולה עם מותגים גדולים כמו Armani. אבל מבחינתו, זו בדיוק הנקודה שהוא רוצה לשנות.

"יש לי טייטל של דוגמן - ואין בו מעבר", הוא אומר בראיון לסרוגים, "באתי להראות שיש בי עוד צדדים, עומק, משהו אחר".

"באתי להרים - ולהראות מי אני באמת"

הכניסה לבית לא הגיעה במקרה. אמסלם מספר שכבר שנים חשב על הריאליטי, אבל רק עכשיו זה הסתדר. "באתי להראות דברים שלא ראו בי. להביא אנרגיה, חיים, ליהנות - אבל גם עומק"

לדבריו, הוא מגיע בגישה פתוחה: להכיר, להתחבר, ובעיקר להיות עצמו - בלי משחקים.

"קליל, אבל יש גבול - ואני לא שותק כשחוצים אותו"

אמסלם מגדיר את עצמו כדייר זורם וצוחק, אבל לא כזה שייתן שידרכו עליו. "אני הכי קליל, אבל יש גבול. אם מישהו חוצה אותו - קודם מדבר יפה. אם זה לא עובד, אז לא עובד".

מה כן מפעיל אותו? בעיקר חוסר צדק. "קשה לי עם צביעות ועם מצבים שמנצלים אנשים חלשים - זה ישר שם אותי במקום של להגן".

"יש לי אינטואיציה טובה לגביהם"

למרות שהוא מגיע בלי מחנות, יש דיירים שכבר תפסו לו את העין מהצפייה מבחוץ.

על עומר הוא אומר: "רואים שיש לו לב טוב וערכים". וגם אלירן נכנס לרשימה: "יש לי אינטואיציה טובה לגביו, מרגיש שאפשר לסמוך עליו".

עם זאת, הוא מדגיש שהוא לא בא נעול: "אני בא בזרועות פתוחות לכולם - ומשם נבין".

"אולי שופטים אותי בגלל שאני דוגמן"

אחד הדברים שהוא הכי מודע אליהם זה הסטיגמה שמגיעה איתו. "אולי אנשים מסתכלים עליי אחרת בגלל המראה או הדוגמנות - אבל בשביל זה אני פה. לשנות את זה".

הוא מספר על קריירה ענפה בארץ ובעולם, אבל גם על רגעים פחות פשוטים - כולל עבודות שהפסיד בגלל היותו ישראלי, ואפילו בקשות "להסתיר" את הזהות.

מלייקווד לשבת: הדרך לאמונה

מאחורי הלוק והקריירה, אמסלם מביא איתו סיפור אישי עמוק יותר - החיבור לאמונה.

זה התחיל כשהגיע לבקר את אחותו שחזרה בתשובה בלייקווד, שם נחשף מקרוב לחיים דתיים.

"פתאום ראיתי כמה נתינה ואהבה יש שם, אנשים נותנים בלי לצפות לקבל", הוא מספר.

החוויה הזו גרמה לו לעצור, לחשוב - ולהסתכל אחרת על החיים.

מאז, הוא משתדל להתחזק ולשמור שבת: "השבת היא מתנה לעצמך. אתה עוצר את כל הרעש, נכנס לעצמך ומבין דברים שלא הבנת קודם".

נדב אמסלם צילום: רן יחזקאל

"זוגיות? אם זה יקרה - זה יקרה"

כשזה מגיע לזוגיות בבית, אמסלם לא פוסל - אבל גם לא מגיע עם מטרה ברורה.

"אני אף פעם לא אומר לא. אם זה יקרה - זה כנראה הרגע הנכון".

מה שכן חשוב לו באמת זה עומק: שיחות, חיבור אמיתי והיכרות מעבר לחיצוניות.

"בא להפיץ טוב - ולשבור מיתוסים"

בסוף, אמסלם לא מתעסק יותר מדי באיך יתפסו אותו. "תמיד יהיו כאלה שיאהבו וכאלה שפחות. אם אני יודע שאני עושה טוב - זה מה שחשוב".

הוא אפילו מכוון גבוה: "אני מאמין שאפשר לשבור מיתוסים - גם דייר כניסה שנייה יכול לזכות”.

והמסר שלו לצופים פשוט: "תפיצו טוב, תשפטו לכף זכות - ותזכרו שכל יום שלא חוזר".