גפני נגד בהרב-מיארה: "זו הכרזת מלחמה נגד עולם התורה"

יו"ר דגל התורה במתקפה חסרת תקדים על היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות הדיווחים על כוונתה למנוע הטבות מס ממוסדות חרדיים: "זו רדיפה אידיאולוגית אובססיבית. אני לא מבין איך נתניהו משאיר אותה בתפקיד, זה מחדל חמור"

יו"ר ועדת הכספים ויו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, יוצא היום (רביעי) במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. הרקע למתקפה הוא פרסומים לפיהם היועמ"שית מתכוונת למנוע מתן אישורי סעיף 46 (הטבות מס לתורמים) למוסדות ציבור חרדיים, מהלך שמשמעותו פגיעה כלכלית אנושה בעמותות ובמוסדות החינוך של המגזר.

"רדיפה אידיאולוגית אובססיבית"

גפני לא חסך במילים והגדיר את המהלך המסתמן כחציית קו אדום. "אם אכן נכונים הפרסומים, הרי שמדובר בהכרזת מלחמה גלויה נגד עולם התורה והיהדות במדינת ישראל", הצהיר גפני.



לדבריו, לא מדובר בפרשנות משפטית לגיטימית אלא במניעים זרים: "זו כבר לא שאלה משפטית, זו רדיפה אידיאולוגית שיטתית ואובססיבית נגד הציבור החרדי ונגד כל מה שמייצג את זהותה היהודית של המדינה. פעם אחר פעם היא מנצלת את סמכויותיה כדי לפגוע בלומדי התורה ובמוסדותיהם באופן בלתי מתקבל על הדעת".

קריאה לנתניהו: "שים סוף למחדל"

בשיאו של גילוי הדעת, הפנה גפני אצבע מאשימה גם לעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו, על כך שהוא מאפשר ליועמ"שית להמשיך לכהן בתפקידה למרות העימותים החוזרים ונשנים מול הקואליציה ועולם התורה?



"אני לא מבין כיצד רה"מ נתניהו ממשיך להשאיר אותה בתפקידה. זהו מחדל חמור ואני קורא לו לשים סוף למצב הזה באופן מיידי. לא ייתכן שמדינת ישראל תובל על ידי מי שפועלת בעקביות נגד היהדות ונגד אזרחיה שומרי התורה".

גפני סיכם את דבריו בקריאה לציבור החרדי "שלא להיכנע לתכתיבים פסולים" והבהיר כי המפלגות החרדיות לא יעברו בשתיקה על מהלך שיפגע בתשתית הכלכלית של עולם הישיבות והחסד. כעת, העיניים נשואות ללשכת ראש הממשלה ולתגובת הייעוץ המשפטי לממשלה לטענות הקשות.