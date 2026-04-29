תפנית מדינית? נתניהו מתכנן טיסת בזק לוושינגטון

בלשכת ראש הממשלה מתכננים להוציא לפועל ביקור בזק של ראש הממשלה נתניהו בבית הלבן, על רקע המשך הסכסוך האזורי והפסקת האש הרעועה בלבנון

על פי הדיווח של הכתבת המדינית, שירית אביטן כהן מישראל היום, ראש הממשלה נתניהו צפוי לצאת כבר בימים הקרובים אל ביקור בזק בבית הלבן, כבר בשבוע הבא. במהלכו ייפגש נתניהו לפגישה נוספת עם הנשיא טראמפ.

לשכת ראש הממשלה כבר נמצאת בשלבי תיאום ממשיים על פי הדיווח, כאשר תאריך יעד אפשרי הוא כבר במהלך שבוע הבא, לוח זמנים קצר יחסית לתכנון ביקור ראש ממשלה בבירת ארצות הברית.

במידה ואכן תצא לפועל, זו תהיה עוד פגישה שוברת שיאים בין ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ, שזו תהיה לפחות הפגישה השמינית מאז השבעתו של הנשיא דונלד טראמפ לפני מעט יותר משנה.

לשכת ראש הממשלה מכחישה כעת את הדיווח: "לא נקבעה פגישה עם הנשיא טראמפ ולא התקבלה הזמנה מהבית הלבן. שני המנהיגים משוחחים באופן תדיר, כל יום-יומיים, אבל כרגע לא נקבע מפגש כלשהו"