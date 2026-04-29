נתניהו מתפוצץ במשפטו: "הכל זה מהלך להפיל אותי!"

לאחר שחודשה עדותו של ראש הממשלה נתניהו, הוא פותח במונולוג ותוקף את התביעה: "הכל זה מהלך להפיל אותי!"

לאחר שעדותו הופסקה בעקבות נסיעתו לקריה לצורך דיון ביטחוני, חודשה היום (רביעי) עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

‏התובעת יהודית שתירוש שאלה את נתניהו על שיחה טלפונית שקיים במוצש עם פילבר, וטוענת שזה הולם את העדות של פילבר לפיה היתה שיחת מעקב של ראש הממשלה עם פילבר בנוגע לפגישת ההנחיה.

נתניהו הודף את הטענה ופותח במונולוג בו הוא תקוף את התביעה.

בדבריו הוא אומר: ‏"הכל כאן זה מהלך מטורלל להפיל ראש ממשלה - לוקחים את כל העוזרים שלי והמנכלים שלי - בהתחלה עשרות אחרי זה אלפים יש פה בנק של 13 אלף אזרחי ישראל - שהפשיטו אותם (מתייחס ככל הנראה לדוח של מבקר המדינה על האזנות סתר שביצעה המשטרה)

שברו את כל הדמוקרטיה, פרמו את כל החוקים בשם שלטון החוק, זייפו מסמכים, העלימו ראיות, הביאו מקורבות ומקורבים עשו כאן דברים מטורפים ובין היתר הלכו לאיש הזה (פילבר) ואמרו תביא לנו משהו. הגיע הזמן להגיד את האמת יש כאן משפט הזוי ומהלך מטורלל להפיל ראש ממש".