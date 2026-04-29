"מרהיב עוז": כתב אישום נגד תושב לקיה שגנב מקלע כבד

ואסף אבו עמאר (28) נאשם כי חדר למוצב סמוך לכרם שלום, פירק מקלע כבד (מק"כ) מטנק והחביא אותו בשטח. לאחר שביקש סיוע מהחיילים כדי להסיט את החשד, חזר באישון לילה כדי להעביר את הנשק ללקיה. הפרקליטות: "נשק התקפי בעל כוח אש עצום המסוגל לחדור שריון"

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד ואסף אבו עמאר, תושב לקיה בן 28, לאחר שגנב מקלע כבד ממוצב צה"ל בדרום. כתב האישום חושף את התעוזה של הנאשם, שטיפס על טנק בלב המוצב כדי להשיג את כלי הנשק העוצמתי.

הסוואה בלב המוצב

מכתב האישום, שהגיש עו"ד אסף בר יוסף מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי בתחילת החודש הגיע אבו עמאר יחד עם אדם נוסף למוצב צה"ל הסמוך לקיבוץ כרם שלום במטרה לגנוב נשק. אבו עמאר טיפס על אחד הטנקים שחנה במתחם, פירק ממנו מקלע כבד ונשא אותו מהמקום.

לאחר שהבחין כי שותפו עזב את הזירה עם הרכב, החליט הנאשם להחביא את המקלע סמוך למוצב. בצעד נועז, הוא פנה לחיילים במוצב וביקש מהם סיוע. החיילים, שחשדו בהתנהלותו, הזעיקו את המשטרה למקום. השוטרים שהגיעו זיהו את אבו עמאר וסייעו לו ליצור קשר עם קרוב משפחתו שאסף אותו מהמקום.

החזרה באישון לילה

למרות המפגש המוקדם עם כוחות הביטחון, אבו עמאר לא ויתר. בשעות הבוקר המוקדמות הוא חזר למקום המחבוא, אסף את המקלע הכבד והעבירו ללקיה, שם הוחבא אצל אדם אחר. יום לאחר מכן אף הציע לקרוב משפחתו לבוא ולראות את הנשק הגנוב, אך זה סירב. יומיים לאחר האירוע, הוסגר המקלע בחזרה לידי כוחות הביטחון.

"נשק שמסוגל לחדור כלי רכב משוריין"

בבקשת המעצר עד תום ההליכים הדגישה הפרקליטות את חומרת המעשה. עו"ד בר יוסף ציין כי הנאשם בחר לגנוב כלי נשק התקפי בעל כוח אש עצום: "מדובר במקלע אשר יורה כדורים המסוגלים לחדור כלי רכב משוריין ובקצב אש של מעל למאה כדורים בדקה. נשק בלתי חוקי כזה עלול להגיע לגורמים פליליים או למבקשי רעתה של המדינה".

לאבו עמאר מיוחסות עבירות של גניבה, נשיאה והובלה של נשק, החזקת נשק ושיבוש מהלכי משפט, לאחר שהתברר כי שבר שני מכשירי טלפון שהיו ברשותו כדי להעלים ראיות. התיק נחקר על ידי ימ"ר דרום.