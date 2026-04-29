האח הגדול או לונה פארק? הגימיק החדש שמדיח את הדיירים במגלשה

אחרי שהדחה מהאוטובוס הצליחה להרים לא מעט גבות - עכשיו מגיע הטוויסט הבא: הדחה דרך מגלשות.
בהפקת האח הגדול לא מתכוונים להירגע, ומתכננים הדחה מקורית נוספת: שתי מגלשות יעמדו במרכז ההתרחשות - אחת תחזיר את הדייר לבית, והשנייה תשלח את המודח ישירות החוצה, לרחבת השידור. לפי פרסום של ישראל בידור.
הדחה או לונה פארק?
הרעיון פשוט: רגע ההכרעה הופך למוחשי - מי שנשאר גולש חזרה לבית, ומי שמודח מחליק החוצה מהמשחק לעיני כולם.
אחרי ההדחה החריגה של בן אוזלבו, שנזרק מהאוטובוס באמצע הרחוב במהלך נסיעה, נראה שהקו ברור: פחות פורמט קלאסי, יותר רגעים שגורמים לצופים לעצור ולהגיד "מה ראיתי עכשיו?".
ניסיון להרים רייטינג - או הליכה רחוקה מדי?
אי אפשר להתעלם מהדפוס: ההפקה מחפשת לייצר עניין דרך שינויים חדים בפורמט. הדחות לא שגרתיות, יציאות מהבית, ועכשיו גם אלמנטים כמעט משחקיים - כל אלו מרגישים כמו ניסיון מובהק להחזיר את הבאזז סביב העונה.
מצד אחד, זה עובד - אנשים מדברים. מצד שני, יש גם מי שמרגיש שהגבול בין דרמה לבין גימיק מתחיל להיטשטש.
