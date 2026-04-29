ניצב בדימוס עמי אשד בתביעת ענק נגד המשטרה, כך דיווח היום (רביעי) לי עייש ב-i24news.

אשד, לשעבר מפקד מחוז תל אביב, הגיש בימים האחרונים לבית משפט השלום בת״א תביעת לשון הרע על סך 1.7 מיליון ש״ח נגד משטרת ישראל, דובר המשטרה נצ״מ אריה דורון ורח״ט הדוברות תנ״צ ליאור אבודרהם.

התביעה לטענתו היא בגין הודעת דוברות חריגה שפורסמה בינואר האחרון בחשבון הטוויטר הרשמי של המשטרה ובה בין היתר נכתב כי אשד ״סיים את תפקידו בנסיבות שמוטב לא להרחיב לגביהן, לרבות תקלות מבצעיות שאף עלו בחיי אדם״.

לטענת אשד, מדובר בפרסום שקרי, דבתי, מסית, משולח רסן, אלים ופוגעני. "מאז הקמתה של משטרת ישראל לא נעשה שימוש כה בוטה, נלוז ונמוך במערך הדוברות".

לתביעה קדם מכתב התראה שנשלח כבר בתחילת פברואר, ובו דרש אשד הבהרה, התנצלות ופיצוי בסך 100 אלף ש״ח. במשטרה דחו את הדרישות. בכיר במשטרה: ״נעמוד בזה בגבורה. כל מילה שנאמרה - אמת היא״.