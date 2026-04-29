רצח ימנו זלקה ז"ל: נעצר חשוד נוסף במעורבות

המשטרה עצרה היום (רביעי) חשוד נוסף במעורבות ברצח ימנו זלקה ז"ל. זהו החשוד ה-11. מדובר בקטין בן 15 שנראה בתיעוד בין היתר כשהוא משליך חפץ במהלך האירוע.

הוא נחקר כעת ביל״פ שרון במחוז מרכז. החשוד המרכזי בפרשה הוא נער בן 15, שחשוד שדקר את זלקה למוות. הנער מקפיד לשמור על זכות השתיקה בכל חקירותיו, למעט פעם אחת או פעמיים שבהן הסכים לומר לחוקרים: "לא דקרתי ולא רצחתי". על אף המאמצים המודיעיניים והחיפושים בשטח, הסכין שבאמצעותה בוצע הרצח טרם נמצאה על ידי כוחות הביטחון.

יתר החשודים שוהים עדיין במעצר, חלקם טענו כי ימנו "העליב" אותם לפני מעשה הרצח.



