הדרמה הרפואית של בר זומר: "כאבי תופת וגרד"

הדוגמנית ואשת העסקים בר זומר שיתפה את עוקביה בחוויה רפואית מטלטלת ולא נעימה שעברה בימים האחרונים, כשהיא חושפת כי לקתה בשלבקת חוגרת.

בסטורי שהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה, תיארה זומר את השתלשלות האירועים שהחלה בכאבים עזים וגרד בלתי פוסק באזור הירך הימנית. "זה תמיד בצד אחד של הגוף, התחיל מגירוד מטורף וכאב חזק", כתבה זומר והוסיפה כי בתחילה כלל לא נראה סימן חיצוני על העור, מה שהוביל אותה לחשוד בטעות שמדובר בעקיצות פשפשים.

רק לאחר מספר ימים הופיעו פצעים כואבים שהתפשטו לאזור המפשעה, מה ששלח אותה להתייעצות דחופה עם רופאת עור אונליין. זומר הדגישה בפני עוקביה את החשיבות של אבחון מהיר וטיפול מוקדם, שכן הרופאה הנחתה אותה להגיע בדחיפות לבדיקה והבהירה כי הטיפול האפקטיבי ביותר ניתן בטווח של עד 72 שעות מרגע הופעת התסמינים.

כעת, היא מטופלת בסדרה של חמישה כדורים ביום למשך שבוע. לצד הכאבים הפיזיים, שיתפה זומר גם בחשש המנטלי שליווה אותה כאשר חשה גרד גם באזור הפנים, וחששה שהווירוס יתפשט לאזורים נוספים, אך הרגיעה כי בזכות הטיפול המהיר המצב נבלם.

"ברוך השם שזה באמת לא התפרץ שם", סיכמה הדוגמנית, שמקווה לחזור לשגרה מלאה בקרוב ומבקשת מהציבור לגלות ערנות לסימנים המקדימים של המחלה.