"אמר שזה רומן": נקבע עונשו של המורה שניצל מינית את תלמידתו

בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום (רביעי) עונש של 11 שנות מאסר על

, מורה לאנגלית מפתח תקווה, שהודה והורשע בעבירות מין רבות וחמורות בתלמידתו במשך שנתיים, שהחלו כשהייתה בת 12.





עו"ד מיטל אילן מפרקליטות מחוז מרכז מסרה: "שרון, שהיה מורה לאנגלית בחטיבת הביניים, ביצע עבירות מין רבות וחמורות במשך כשנתיים בתלמידתו, שהייתה בגילאי 12 עד 14 שנים. שרון ניצל את מעמדו ותפקידו כמורה כדי לפגוע מינית בתלמידתו, דווקא במרחב שאמור להיות בטוח ומוגן. מדובר בפגיעה חמורה ומתמשכת ובשבירת האמון הן של המתלוננת ומשפחתה והן של כל הורה במדינה. הפרקליטות תמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם פוגעים ולעמוד לצד נפגעי העבירה".

בית המשפט גזר על אוראל שרון במסגרת ההסדר כאמור עונש של 11 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי וכן פיצוי למתלוננת בסך של 90 אלף ₪.

נזכיר כי בזמן הגשת כתב האישום, אמר אז נציג בבית המשפט כי "המתלוננת היא קטינה בת 16. היא הגיעה לתחנת המשטרה עם בני משפחתה ומסרה שהיו לה מפגשים מיניים עם המורה לאנגלית שלה מגיל 12 עד 14. המעשים החלו בבית הספר ואחר כך בפארקים". לפי הנציג, הקשר המיני בין שרון לנערה הסתיים במרץ 2024, לפני שהפכה בת 15, והתלונה הוגשה שנה וחצי אחרי, לאחר שחשפה את הקשר בפני משפחתה.