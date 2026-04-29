"השארנו את הקטנים וברחנו": למה מגישת חדשות 13 נעלמה מהמסך?

חן זנדר הפתיעה את העוקבים עם תיעוד מהמטוס וחשפה כי עד לפני יומיים היא בכלל לא תכננה לעזוב את הארץ. לאן היא המריאה עם בן הזוג, ומה היא ביקשה מהגולשים רגע אחרי הנחיתה?

מגישת "חדשות 13" והכתבת האהובה, חן זנדר, רגילה לדווח על אירועים בוערים מהשטח, אבל הפעם היא זו שנמצאת במרכז הכותרות – ובנסיבות הרבה יותר משמחות. זנדר הפתיעה את עוקביה כששיתפה תמונה מחויכת היישר ממושב המטוס לצד בן זוגה, ד"ר תומר מימון, ובישרה על טיסה ספונטנית במיוחד.

"עד לפני שבועיים לא ידעתי שזה קורה, עד לפני יומיים לא האמנתי שזה יקרה", כתבה זנדר בסטורי המלווה בלב אדום, "אבל מסתמן שאת הימים הקרובים נעביר בעיר היפה בעולם". רגע אחרי הנחיתה, היעד נחשף רשמית: פריז, עיר האורות.

זנדר, שלא מבזבזת זמן, כבר הספיקה להעלות תיעוד של מגדל אייפל המרהיב וביקשה מהגולשים עזרה בתכנון הלו"ז: "מכירים מקום שאנחנו חייבים להגיע אליו או ספוט שאסור לנו לפספס?". אז אם תהיתם לאן נעלמה המגישה והכתבת של ערוץ 13, מצאנו לכם את התשובה.