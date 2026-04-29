"אוהבת אותך": יובל רפאל חוגגת רגע מרגש עם עידו מלכה

יובל רפאל: "מבחינת הסברה? אני אפתח את הפצעים שלי מול אנשים"

יובל רפאל: "מבחינת הסברה? אני אפתח את הפצעים שלי מול אנשים" צילום: (צילום: סרוגים)

יובל רפאל ציינה את יום הולדתו של בן זוגה, עידו מלכה, בפוסט אישי ומפורט שבו שיתפה את עוקביה בחשיבות הקשר עבורה

יובל רפאל בחרה לציין היום (רביעי) את יום הולדתו של בן זוגה, עידו מלכה, במחווה פומבית ומרגשת ברשתות החברתיות. בטקסט חשוף ומושקע, תיארה רפאל את השותפות בין השניים כ"זכייה" ושיבחה את אישיותו של מלכה ואת השפעתו החיובית על חייה.

במרכז הברכה עמד האיחול לאושר פנימי ואמיתי, אותו הגדירה רפאל כערך העליון: "אני באמונה שאם יש לך אושר פנימי אמיתי, אין שום דבר אחר בעולם שאתה צריך". מעבר לאיחולים הלבביים, רפאל ביקשה להדגיש את כוח הרצון יוצא הדופן של בן זוגה ואת דבקותו במטרה, תוך שהיא מציינת כי היא סמוכה ובטוחה ביכולתו להגשים כל יעד שיציב לעצמו.

בנימה אישית יותר, הודתה רפאל למלכה על התמיכה והיציבות שהוא מעניק לה: "תודה על הזוגיות איתך שמביאה לי כל כך הרבה כוח וביטחון, ותודה על החברות שמעניקה לי אינספור רגעים של אושר".

הפוסט, שלוּוה בתיעוד של רגעים משותפים מהשנים האחרונות, זכה לתגובות חמות מצד הגולשים, המלווים את הזוגיות הפוטוגנית של השניים באדיקות.