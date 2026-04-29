גלעד קריב משתולל: "עבריין מורשע, זה טירוף!"

פעיל הימין מרדכי דוד עורר סערה ביממה האחרונה לאחר שטען כי הוא מקים מליציה לטפל בפשיעה בדרום תל אביב. בתגובה, גלעד קריב רתח מזעם

פעיל הימין מרדכי דוד אמר אמש (שלישי) בערוץ 14 כי הוא מתכוון לטפל בבעיית האלימות של מסתננים בדרום תל אביב.

חבר הכנסת גלעד קריב זעם על כך: "‏יושב עבריין מורשע באולפן ״חדשות״, ומספר בגאווה איך אמר לקצין משטרה שהוא מקים מליציה. אפילו מציע להביא ״עבריינים יותר״ כדי להילחם בפשיעה. ממש באטמן.

‏מעבר לטירוף ולסכנה הברורה, מדובר פשוט בהפרטת הביטחון האישי של אזרחי ישראל. המשך ישיר של מדיניות חלוקת הנשק הסיטונאי שאומרת: ״המשטרה לא תגן עליכם, תגנו על עצמכם״. ‏שלוש וחצי שנים בן גביר זורע רוח. ‏את הסופה כל אזרחי ישראל יקצרו".