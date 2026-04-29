"למה כדורגלנים כן וזמרים לא?": נועם בתן זוכה לתמיכה מפתיעה

בעוד הלחץ הפוליטי על אירוויזיון 2026 בווינה גובר, נציגת בלגיה מתייצבת לצד ישראל: "זו משפחה מוזיקלית אחת. לא שואלים ספורטאים על מלחמות, אז למה אותנו?"

הרוחות סביב אירוויזיון 2026 ממשיכות לסעור, אך נראה שלא כל האמנים נכנעים לקריאות החרם. אסילה, שתייצג את בלגיה בחצי הגמר הראשון עם השיר “Dancing on the Ice“, התראיינה לאחרונה לרשת הטלוויזיה הפלמית (VRT) וסיפקה הגנה מפתיעה ונחרצת על השתתפותה של ישראל בתחרות.

"השפה האוניברסלית של המוזיקה"

במהלך הראיון, שנערך על רקע ניסיונות של גורמים פוליטיים בבלגיה להפעיל לחץ על הרשתות המקומיות להחרים את האירוע, אסילה לא היססה להדוף את הביקורת. "אני מבינה את הדעות השונות, אבל מבחינתי זו עדיין משפחה מוזיקלית גדולה המאוחדת על ידי שפה אחת", אמרה הזמרת.

היא בחרה לתקוף חזיתית את מה שהיא מכנה "הסטנדרט הכפול" של עולם התרבות לעומת עולם הספורט:

"התחרות היא נקודת מפגש לאמנים שאין להם הזדמנות אחרת לחוות משהו כזה. הרי לא שואלים שחקני כדורגל אם הם מעורבים במלחמה או אם הם מדירים שינה מעיניהם בגלל זה לפני שהם עולים למגרש".

רגע של חסד ב-2024

עבור חובבי האירוויזיון בישראל, השם אסילה אולי נשמע מוכר ולא בכדי. הזמרת לקחה חלק בצוות השיפוט הבלגי באירוויזיון 2024 הסוער במאלמו. באותה שנה, למרות אווירה עויינת במיוחד, היא הייתה מהקולות המקצועיים שבחרו להעניק נקודות לעדן גולן, צעד שהוכיח כבר אז את מחויבותה לשיקולים אמנותיים על פני תכתיבים פוליטיים.

ראש בראש על הבמה בווינה

הצהרותיה של אסילה מקבלות משנה תוקף לאור "הגרלת סדר השירים" בחצי הגמר הראשון. נועם בתן, נציג ישראל, שובץ כשיר מספר 10. מיד אחריו תעלה להופעת אורח נציגת גרמניה, שרה אנגלס, ואז – כשיר מספר 11 – תעלה אסילה.

הסמיכות הזו מבטיחה רצף הופעות מסקרן, כאשר אסילה תעלה לבמה מיד לאחר הביצוע הישראלי, מה שמדגיש את המסר שלה על אחדות מוזיקלית מעבר לגבולות וסכסוכים.

מבוכה ברשת הפלמית

דבריה של אסילה מעמידים באור מביך את הקו המערכתי הרדיקלי שמובילה לאחרונה רשת VRT הפלמית, המנסה לייצר כותרות סביב השתתפות ישראל. כזכור, השנה האחריות על בחירת הנציג הבלגי עברה לרשת הצרפתית (RTBF) במסגרת הרוטציה השנתית, ובחירתה באסילה מתבררת כהחלטה שמקדמת קו של פיוס והתמקדות באמנות נטו.

בווינה, על "הקרח הדק" של הבמה הגדולה בעולם, אסילה ונועם בתן ינסו להוכיח שהמוזיקה אכן חזקה מהכל.