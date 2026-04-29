יעקב ברדוגו מטיל פצצה: זה התפקיד שאני רוצה בממשלה הבאה

פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו טען כי הציעו לו בעבר להיות שר, ומהו התפקיד שהוא רוצה בממשלה הבאה

פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו, התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' וחשף כי הוא מוכן להיות שר בממשלה הבאה.

בדבריו הוא אמר: "בעבר הציעו לי תפקיד של שר וסירבתי. עכשיו אני מרגיש בשל. התפקיד היחיד שאני רוצה זה שר המשפטים".

נזכיר כי שלשום, התייחס ברדוגו לאיחוד המפתיע בין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לראש האופוזיציה יאיר לפיד.

בדבריו הוא אמר: "הם בהיסטריה טוטלית. יש עוד הרבה זמן עד הבחירות - והם בחרו לנעול את עצמם באגף של הדמוקרטים. גוש השמאל. אני לא יודע איזה איש ימין יוכל להצביע ליאיר לפיד. זה גם מעיד על כך שלפיד מרוסק לגמרי. זה חיבור על גבול המטורף. ולמה לא צירפו את גדי איזנקוט? כי הוא מרוקאי?".