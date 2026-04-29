היועץ הבכיר טוען: זה המהלך שיעניק לנתניהו את הניצחון

היועץ האסטרטגי יוסי טאטיקה, התייחס בראיון למיקי לוין ב'מעריב', על הפערים בין הסקרים השונים, ומה לדעתו עושים מצביעי ימים מאוכזבים.

בנוגע לפערים בין הסקרים של 11, 12 ו-13 ל-14, השיב טאטיקה: "יש שיטות דגימה שונות. הסוקרים המזוהים עם הימין, כמו שלמה פילבר, מסבירים את המתודה שלהם, והיא מקובלת מבחינה מקצועית, בדיוק כמו הסוקרים הוותיקים האחרים. לפעמים יש פערים כי קשה לזהות מגמות עומק בזמן אמת.

אני מאמין שכולם מנסים לעבוד לפי המתודה, אבל בסוף התוצאות האמיתיות הן אלו שנראה בקלפי. יש 'זרמי קרקע' שלעיתים סוקרים מפספסים, דברים שמתגבשים רק שבועיים לפני הבחירות. אבל יש כלל ברזל אחד שחשוב להבין לגבי הפוליטיקה הישראלית: מצביעי ימין, ובעיקר ליכודניקים, לא עוברים צד".

עוד הוא הוסיף: "אם הם לא מרוצים, הם פשוט נשארים בבית. הם לא ילכו להצביע לממשלת שינוי או למפלגת מרכז-שמאל. לכן, הבחירות האלו הן לא על 'מעבר קולות' מצד לצד, אלא על 'מקסום הצבעה'. מי שיצליח להוציא יותר מהאנשים שלו מהבית - הוא זה שינצח".