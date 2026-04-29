מגוש קטיף ועד לכלי ההקשה: המסע המוזיקלי של של מוריה מעטוף

מוריה מעטוף בסינגל חדש

י"ב אייר התשפ"ו
מוריה מעטוף צילום: יח"צ

לא מגיעה מהייפ ולא מתוכניות ריאליטי - מוריה מעטוף בונה את עצמה בדרך שקטה יותר, עם קו מוזיקלי שמבוסס על מה שהיא גדלה עליו. היא גדלה במשפחה דתית בגוש קטיף, עם רקע תימני-אמריקאי, וספגה מגיל צעיר גם שירת בית כנסת וגם מוזיקה ישראלית. במקביל, היא פעילה כנגן כלי הקשה בפרויקטים שונים - משהו שגם נכנס לתוך הסאונד שלה.

המוזיקה שלה נשענת על החיבור הזה: מסורת מצד אחד, ועיבודים יותר עכשוויים מצד שני. זה לא מרגיש כמו ניסיון ",לערבב סגנונות", אלא פשוט המשך ישיר של מה שהיא גדלה עליו.

האזינו לשיר החדש של מוריה - "בואי לאהוב איתי"

מנסים להתקרב מחדש

הסינגל החדש, "בואי לאהוב איתי", מדבר על ניסיון להתקרב כשמתרחקים רגשית - מערכת יחסים תקועה, שבה צד אחד מנסה לשבור את המרחק וליצור חיבור מחדש. יש כאן קריאה פשוטה להפסיק לברוח, להיפתח, ולתת לקשר הזדמנות.

"שנים שאת בורחת - אי אפשר להתקרב" / "בואי לריקוד של הלב" / "מחר אולי יאיר השחר". הטקסט נשען על חזרתיות ורעיון אחד מרכזי, הרצון להתקרבות, מה שהופך אותו לקליט, אבל גם די אחיד לאורך השיר.

האותנטיות שבשיר

מעטוף מביאה משהו אותנטי - בעיקר בזכות הרקע והחיבור המוזיקלי שלה. השיר נשאר על קו נקי וישיר, ומעביר את הרגש בצורה פשוטה.


