מגוש קטיף ועד לכלי ההקשה: המסע המוזיקלי של של מוריה מעטוף

היא גדלה בגוש קטיף על שירת בית כנסת ומוזיקה אמריקאית, ועכשיו היא בונה דרך מוזיקלית אותנטית ומרגשת. מוריה מעטוף בסינגל חדש

לא מגיעה מהייפ ולא מתוכניות ריאליטי - מוריה מעטוף בונה את עצמה בדרך שקטה יותר, עם קו מוזיקלי שמבוסס על מה שהיא גדלה עליו. היא גדלה במשפחה דתית בגוש קטיף, עם רקע תימני-אמריקאי, וספגה מגיל צעיר גם שירת בית כנסת וגם מוזיקה ישראלית. במקביל, היא פעילה כנגן כלי הקשה בפרויקטים שונים - משהו שגם נכנס לתוך הסאונד שלה.

המוזיקה שלה נשענת על החיבור הזה: מסורת מצד אחד, ועיבודים יותר עכשוויים מצד שני. זה לא מרגיש כמו ניסיון ",לערבב סגנונות", אלא פשוט המשך ישיר של מה שהיא גדלה עליו.

האזינו לשיר החדש של מוריה - "בואי לאהוב איתי"

מנסים להתקרב מחדש

הסינגל החדש, "בואי לאהוב איתי", מדבר על ניסיון להתקרב כשמתרחקים רגשית - מערכת יחסים תקועה, שבה צד אחד מנסה לשבור את המרחק וליצור חיבור מחדש. יש כאן קריאה פשוטה להפסיק לברוח, להיפתח, ולתת לקשר הזדמנות.

"שנים שאת בורחת - אי אפשר להתקרב" / "בואי לריקוד של הלב" / "מחר אולי יאיר השחר". הטקסט נשען על חזרתיות ורעיון אחד מרכזי, הרצון להתקרבות, מה שהופך אותו לקליט, אבל גם די אחיד לאורך השיר.

האותנטיות שבשיר

מעטוף מביאה משהו אותנטי - בעיקר בזכות הרקע והחיבור המוזיקלי שלה. השיר נשאר על קו נקי וישיר, ומעביר את הרגש בצורה פשוטה.