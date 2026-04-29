לא ייאמן: שופט השווה בין פלסטינים ליהודים בשואה

סערה חדשה התעוררה לאחר ששופט השווה בין קטינים פלסטינים שהסתנו לישראל, ליהודים בשואה.

על פי הדיווח של אבישי גרינצייג ב-i24news, שופט בית המשפט לנוער נעם שילו דן בעניינם של קטינים פלסטינים בני 15 שהסתננו לישראל כשהם מטפסים מעל הגדר, ונתפסו על ידי המשטרה למחרת.

השופט החליט להתחשב בגילם הצעיר ובמבנה גופם הקטן לטענתו, ואת העובדה שהנאשמים צחקקו להם תוך כדי הדיון בבית המשפט, וסיים את ההליך ללא הרשעה וללא ענישה כלשהי.

לאחר שהמשטרה בעצה אחת עם הפרקליטות ביקשה עיכוב ביצוע לצורך הגשת ערעור, השופט שילו אמר את המשפט הבא: "הם מזכירים לי יהודים שגנבו תפוחי אדמה בשואה".

הפרקליטות חששה מתקדים מסוכן, ובית המשפט המחוזי הפך את החלטת השופט שילו והרשיע את שני הנאשמים וגזר עליהם עונש מאסר.

דוברות הרשות השופטת התייחסה לסערה ומסרה: "דבריו של השופט, שנאמרו בתום הדיון במסגרת חילופי דברים עם בעלי הדין, נבעו לדבריו, מהאסוציאציה האנושית שהתעוררה אצלו נוכח מראם החיצוני הצעיר והצנום, אשר העיד על מצוקתם ותו לא.

מדובר בתיק שהתנהל בפני בית המשפט לנוער בדלתיים סגורות לפי חוק, בו הואשמו שני הקטינים בעבירות של שהיה בלתי חוקית בנסיבות בהן ניסו למכור מוצרים על מנת לפרנס את משפחתם. מעת שמדובר בתיק נוער חסוי לא ניתן להוסיף על האמור".