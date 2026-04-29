הפסיכותרפיסט טל רימרצ'וק הורשע במעשים מגונים בבת 12

בית משפט השלום בת"א הרשיע את הפסיכותרפיסט טל רימרצ'וק בביצוע מעשים מגונים במטופלת קטינה כבת 12.

הקטינה טופלה רגשית בקליניקה של רימרצ'וק במשך כשלוש שנים. כשנתיים לאחר תחילת הטיפול ובמקביל אליו, החל להעביר לה אימוני כושר גופני, במהלכם ביצע בה מעשים מגונים במספר הזדמנויות.

כזכור, רימרצ'וק הודה והורשע בביצוע עבירות מין בקטינה מתחת לגיל 14 במסגרת הסדר טיעון, ובהמשך חזר בו מהודאתו וניהל משפט הוכחות. התיק נוהל על ידי עורכי הדין רות ברקלי דאל וראזי מחאמיד מפרקליטות מחוז תל אביב.

השופטת שלומית בן יצחק קבעה בהכרעת הדין כי "להתרשמותי, באופן בולט, מקום בו הבין הנאשם כי אין הסבר שיכול להניח את הדעת בנוגע להתנהלותו חוצת הגבולות, או בנוגע למניעי המתלוננת לטענות כלפיו, פנה למצוא מפלט בתזות מעולם הטיפול, באופן שאינו כן, בבחינת if you can't convince them - confuse them , כאמרתו של הנשיא האמריקני המנוח טרומן".

עוד קבעה השופטת, כי "התנהלות הנאשם, לשיטתו הוא: מגע מכאיב, ללא שיתוף הורי המתלוננת, בגופה, מבלי שאיש רואה, קל וחומר מאשר מראש פעולות אלו, כשהוא עצמו מספר כי במישורים אחרים היה מודע היטב לצורך להימנע מהגעה למקומות אינטימיים, אינה סבירה. אף מהמתלוננת לא ביקש רשות לגעת בה, אלא הציג מצג כאילו מדובר בחלק מהטיפול".







