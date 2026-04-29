דיווח: בכירים בליכוד דוחפים להקדמת הבחירות - זו הסיבה

בכירים בליכוד המליצו לנתניהו להקדים את הבחירות לספטמבר, כך דיווח היום עמיאל ירחי ב-i24.

תאריך הבחירות המסתמן הוא ה-27 באוקטובר, אבל לאחרונה פנו בכירים בליכוד לנתניהו עם המסר: "עדיף להפסיד חודש וחצי בשלטון מקדנציה שלמה".

הטענה בליכוד היא שיהיה קשה מאוד להחזיר מצביעים לגוש רגע לפני הבחירות בגלל רצף אירועי הזיכרון לשבעה באוקטובר בנוסף, ההבנה שלא יהיה חוק גיוס תהווה זרז לפיזור הכנסת בסוף חודש מאי.

התאריך הנוח בספטמבר הוא יום פתיחת הלימודים, התאריכים האחרים בעייתיים בשל הקרבה לטיסות החרדים לאומן בראש השנה.

נדגיש כי נתניהו מתלבט האם להקדים את הבחירות, זאת במיוחד לאור הפסקת האש עם איראן ולבנון, שטרם ברור האם תחזיק זמן רב או שמא נחזור ללחימה.