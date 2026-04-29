מרגש: שורד השבי אלקנה בוחבוט ואשתו חושפים - "יש לנו בת"

רגע של אור בתוך סיפור לא פשוט: שורד השבי אלקנה בוחבוט ואשתו רבקה חשפו היום (רביעי) כי הם מצפים לבת - אח לבנם בן ה-5.

רגע משפחתי מרגש

החשיפה הגיעה דרך סרטון אישי ומשפחתי שהעלו לרשת, בו נראים השניים יחד עם בנם ראם חותכים עוגה - וברגע האמת מתגלה הקרם הוורוד בפנים.

התגובה לא איחרה להגיע: שמחה, צחוק והתרגשות גדולה שממלאים את החדר, רגע קטן אבל טעון במשמעות עבור משפחה שעברה דרך לא פשוטה.

סיפור שממשיך להיכתב

בוחבוט, ששרד את אירועי ה-7 באוקטובר ונחטף לעזה, שוחרר לאחר תקופה קשה בשבי - ומאז מנסה לבנות מחדש את חייו.

כעת, בתוך המציאות המורכבת, מגיע רגע אחר לגמרי: התרחבות המשפחה והתחלה חדשה. כפי שכתב בעבר: "הסיפור עוד לא נגמר" - ונראה שעכשיו הוא מקבל פרק קצת יותר שמח בחייו.