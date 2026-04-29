לא רק כוכבת ריאליטי: פרידה חושפת את הקשר שלה עם הקב"ה

שנתיים אחרי הפריצה ב"האח הגדול" ולפני שהיא עולה על הרחבה של "רוקדים עם כוכבים", פרידה מוציאה את "ילדה מבורכת" - סינגל חשוף שמרגיש כמו תפילה אישית לקב"ה

שנתיים אחרי שפרצה ב"האח הגדול", פרידה מוציאה את "ילדה מבורכת" - שיר חדש שמביא לקדמת הבמה את האמונה, הפשטות והחיבור הישיר שלה לקב"ה. בין תפילה למנגינה, זה השיר הכי אישי שלה עד עכשיו.

האזינו לשיר החדש של פרידה - "ילדה מבורכת"

לא עוד שיר - אלא תפילה

יש שירים שנכתבים כדי להישמע כמו להיט, ויש כאלה שמרגישים כמו משהו עמוק יותר.

"ילדה מבורכת" של פרידה שייך לסוג השני.

כבר מהשורות הראשונות ברור שלא מדובר בעוד סינגל רגיל - אלא בטקסט שמבוסס על עולם שלם של אמונה: ברכות, בקשות, תיקון עצמי, ואמונה פשוטה שהכל קורה מלמעלה.

האמונה במרכז

הלב של השיר הוא הקשר של פרידה עם הקב"ה - בצורה פשוטה וישירה.

זה נשמע כמו מחשבות שעולות באמצע היום: איך נרגעים, איך מתמודדים, איך עושים סדר בראש. האמונה כאן לא מגיעה כסיסמה, אלא כמשהו שהיא באמת נשענת עליו – כדי להחזיק את עצמה בתוך כל הרעש.

פרידה צילום: פרידה עוזיאל (צילום: אלון דניאל)

מהאח הגדול לבמה - אבל באותו קול

פרידה פרצה לתודעה באח הגדול לפני כשנתיים, ומאז היא בונה את עצמה לאט, בלי קיצורי דרך.

במיני-אלבום הבכורה שלה "בטיפול" היא כבר נתנה הצצה ליכולת שלה לכתוב על רגשות בלי לעגל פינות - עם שירים כמו "לא אכפת לי", "ככה בול" ו"מאחלת לך".

עכשיו, עם "ילדה מבורכת", היא לוקחת את זה צעד קדימה - למקום יותר רוחני, אבל עדיין מאוד אישי.

ומה הלאה?

במקביל לשיר החדש, פרידה כבר נמצאת בחזרות אינטנסיביות לקראת מופע הבכורה שלה ברדינג 3, שם תעלה לבמה עם החומרים מהאלבום הראשון והשירים החדשים שבדרך. בנוסף, היא צפויה להשתתף בעונה הקרובה של רוקדים עם כוכבים בקשת 12.

אבל אם לשפוט לפי "ילדה מבורכת" - נראה שהסיפור האמיתי קורה דווקא בשירים עצמם.