נפל מגובה של 9 קומות: חשד לרצח והתאבדות ברמלה

לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד 100 על תאונת פגע וברח בעיר רמלה, במהלכה נפצעה באורח קשה (עפ”י גורמי הרפואה) תושבת העיר בשנות ה-60 לחייה.





שוטרי תחנת רמלה ממרחב שפלה הגיעו במהירות לזירה, פתחו בחקירה מואצת ובמצוד אחר החשוד, ותוך זמן קצר עלה החשד כי מדובר בבן זוגה לשעבר של הקורבן. בתוך כך, השוטרים איתרו את החשוד, תושב האזור בשנות ה-70 לחייו, כשהוא ללא רוח חיים, עפ”י גורמי הרפואה. החקירה נמשכת.

כאמור, בשעה 09:27 התקבל דיווח על הולכת רגל שנפגעה מרכב בשדרות חיים ויצמן ברמלה. הכוחות שהגיעו לזירה, טיפלו ופינו אישה כבת 60 במצב קשה, עם חבלה רב מערכתית. חובש רפואת חירום במד"א מתן מזרחי, סיפר: "הולכת הרגל שכבה כשהיא בהכרה וסובלת מחבלה רב מערכתית. סיפרו לנו שהיא נפגעה מרכב".

זמן קצר לאחר מכן, בשעה 09:49 התקבל דיווח על גבר שנפל מגובה של כ-9 קומות ברמלה. חובשים ופראמדיקים של מד"א הגיעו לזירה ואיתרו גבר כבן 70 ללא סימני חיים וקבעו את מותו.

רופא מיחידת האופנועים של מד"א ד"ר קובי שיף וחובש מיחידת האופנועים של מד"א מנדי אמיתי, סיפרו: "הגענו למקום וראינו את הפצוע שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, לאחר שככה"נ נפל מגובה רב. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".