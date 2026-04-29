20 שנה אחרי הגירוש: היסטוריה ביישוב שא-נור

20 שנה אחרי הגירוש, אושרה לתוקף התוכנית לבניית 126 בתי קבע בשא-נור, בתים פרטיים לצד בניינים, סביב המצודה ההיסטורית. השר סמוטריץ' בירך: "מסר לאוייבינו, אנחנו כאן כדי להשאר". יוסי דגן, ראש מועצת שומרון שחזר לביתו בשא-נור, אמר בדיון: "תיקון אמיתי לפשע הגירוש"

עשרים שנה לאחר עקירת יישובי צפון השומרון, מועצת שומרון רושמת הישג היסטורי נוסף עם אישורה הצפוי היום של תכנית בניין עיר ליישוב שא-נור. התכנית, אותה יזמה מועצה אזורית שומרון, מסדירה מעבר ממגורים זמניים לתנופת בנייה של מבני קבע ביישוב, ומהווה צעד דרמטי בביסוס הנוכחות היהודית באזור.

מדובר בתב"ע הראשונה לתוקף לבניית קבע מהישובים שנעקרו בגירוש ב 2005. ראש מועצת שומרון והשר בצלאל סמוטריץ מקדמים אישית את התוכנית יחד עם הצוותים המקצועיים באגף הנדסה במועצה האזורית שומרון, מהנדס המועצה ומנכ"ל המועצה והמשפחות שחזרו לשא-נור, לצד גורמי המקצוע - מנהלת ההתיישבות בניהולו של יהודה אליהו והמנהח האזרחי.

במסגרת זו קיימו השר סמוטריץ' וראש המועצה דגן פגישת עבודה בשא-נור לאחר טקס העלייה לקרקע.

התכנית החדשה משתרעת על פני שטח של כ-58 דונמים, וצפויה לאשר הקמה של 126 בתי קבע. שרטוט התב"ע שנחשף מציג תכנון מוקפד הכולל תמהיל מגוון של אפשרויות מגורים, המחולק לייעודי מגורים שונים (א', ב' ו-ד'), וכולל יחידות דיור צמודות קרקע לצד סגנונות בנייה נוספים. בנוסף למגורים, התכנית מקצה שטחים נרחבים למבנים ומוסדות ציבור, מתקנים הנדסיים וכן שטחים פתוחים לרווחת התושבים, כאשר הכל מתוכנן במעטפת סביב אזור המצודה ההיסטורית הניצבת בלב היישוב.

השר בצלאל סמוטריץ אמר בהתרגשות: ​"אישור התב"ע ליישוב שאנור הוא רגע היסטורי של תיקון עוול נורא. לאחר שנים של מאבק, אנחנו מסירים את החרפה של חוק ההתנתקות מצפון השומרון באופן מעשי. הבטחנו להסדיר את ההתיישבות ולבנות את הארץ- ואנחנו מקיימים. האישור הזה הוא מסר ברור לכל אויבנו: אנחנו כאן כדי להישאר, שאנור חוזרת להיות חלק בלתי נפרד ממפת ההתיישבות היהודית, וזוהי רק ההתחלה."

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, השתתף בדיון במועצת התכנון העליונה בירך ברכת שהחיינו בהתרגשות ואמר: "היום אנחנו עושים צעד היסטורי נוסף בדרך לתיקון פשע הגירוש. אישור התב"ע וקידום בנייתן של 126 יחידות דיור קבועות בשא-נור הם התשובה הציונית והערכית ביותר לעקירה. הבטחנו לחזור הביתה, וכעת אנו עוברים לשלב של בניית קבע והעמקת השורשים מחדש בצפון השומרון".

ראש המועצה הוסיף: "המפות והשרטוטים הם מציאות שקורמת עור וגידים בשטח. נגביר בעזרת ה' פעילות במלוא המרץ כדי להבטיח שהיישובים הללו יפרחו, יתרחבו ויהוו אבן שואבת למשפחות רבות נוספות שרואות בשא-נור ובצפון השומרון את ביתן".