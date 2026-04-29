טיילור סוויפט נגד הבינה המלאכותית: קרב משפטי על הקול והלוק

הכוכבת הגישה בקשות לרישום סימני מסחר על קולה ועל המראה האיקוני שלה מ-The Eras Tour כדי למנוע זיופי AI ושימוש לא מורשה בדמותה

בעולם שבו בינה מלאכותית יכולה לשכפל כל צליל ומראה, טיילור סוויפט מחליטה להשיב מלחמה. לפי דיווח של רויטרס, חברת המיתוג של הכוכבת, TAS Rights Management, הגישה בתחילת השבוע בקשה לרישום סימני מסחר למשרד הפטנטים האמריקני.

המהלך המשפטי של סוויפט לא עוצר רק במוזיקה, אלא מבקש להגן על הזהות שלה כנכס בלעדי: רישום בעלות על משפטים מזוהים כמו "היי, זאת טיילור סוויפט" ו-"היי, זאת טיילור". אמנם המשפטים קשורים לקידום האלבום החדש The Life of a Showgirl, אך מטרתם הרחבה היא למנוע שימוש באלגוריתמים של AI לצרכי שיווק ובידור ללא אישורה.

סוויפט מבקשת הגנה גם על המראה האיקוני שלה מסיבוב ההופעות The Eras Tour – הכולל את בגד הגוף המבריק, המגפיים הכסופים והגיטרה הוורודה.

סוויפט מבינה שבשנת 2026, המותג שלה הוא כבר לא רק שירים, אלא דאטה. הניסיון לרשום סימן מסחר על "הקול והלוק" הוא צעד אסטרטגי שנועד להבטיח שגם בעידן הזיופים הדיגיטליים, רק טיילור האמיתית תוכל להרוויח מטיילור סוויפט.



