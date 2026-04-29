יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על גל גדות

היא כמעט הייתה נערת בונד, צילמה את וונדר וומן בזמן היריון - והפכה לאחת השחקניות הכי מרוויחות בעולם: לרגל יום הולדתה של גל גדות, קבלו 10 עובדות מפתיעות על הדרך הלא שגרתית שלה לצמרת הוליווד

היא התחילה בפתח תקווה, עברה דרך צה"ל ותחרויות יופי - והיום היא אחת הנשים הכי חזקות בתעשיית הקולנוע העולמית. לרגל יום הולדתה, הנה 10 עובדות שלא בטוח שהכרתם על גל גדות - ויש פה כמה שיפתיעו גם את המעריצים.

1. ילדה מראש העין

גל גדות נולדה בפתח תקווה וגדלה בראש העין, בבית רחוק מאוד מעולם הזוהר: אמא מורה ואבא מהנדס. היא גדלה בסביבה ישראלית קלאסית, למדה בבית ספר רגיל, ורק בהמשך התחילה להבין שיש לה פוטנציאל מעבר למה שדמיינה.

2. משמרות בבורגר קינג

אחת התחנות הראשונות שלה הייתה דווקא עבודה בבורגר קינג. לא זוהר, לא מצלמות - אלא עבודה רגילה לחלוטין.

3. דוגמנות? לא ממש חלום ילדות

למרות שכולם ראו את הפוטנציאל, גדות לא חלמה להיות דוגמנית. להפך - היא אפילו הסתייגה מזה בהתחלה. רק אחרי שדחפו אותה לנסות, היא גילתה שזה יכול לפתוח לה דלתות - אבל אף פעם לא ראתה בזה היעד הסופי.

4. הזכייה ששינתה את המסלול

בגיל 18 היא זוכה בתואר מלכת היופי של ישראל - רגע שמקפיץ אותה לתודעה הציבורית. משם היא גם ממשיכה לתחרות מיס יוניברס, למרות שבדיעבד סיפרה שלא באמת רצתה לנצח שם.

5. השירות בצה"ל

גדות שירתה כמדריכת כושר קרבי, תפקיד שדורש משמעת, פיזיות ויכולת להוביל אחרים. התפקיד בנה את האישיות שלה, וגם נתן לה יתרון ברור כשהגיעה לתפקידי אקשן.

6. כמעט עורכת דין - ואז שינתה כיוון

אחרי הצבא היא התחילה ללמוד משפטים ויחסים בינלאומיים, מתוך מחשבה על קריירה יציבה. אבל כשהתחילו להגיע הצעות משחק - היא הבינה שזה עכשיו או לעולם לא, ועזבה את הלימודים לטובת הקריירה.

7. סיפור אהבה מהמדבר

את בעלה, ירון ורסנו, היא פגשה במסיבה במדבר. הם התחתנו ב-2008, והיום הם הורים לארבע בנות, כשבמקביל הם גם שותפים לעשייה עסקית והפקתית.

8. הפסידה את "נערת בונד" - אבל משם התחילה הפריצה

גל גדות נבחנה לתפקיד נערת בונד ב-Quantum of Solace - ולא התקבלה. במקום זה, זמן קצר אחר כך קיבלה תפקיד ב-Fast & Furious, שם פרצה לתודעה העולמית. בתור ג'יזל היא לא רק שיחקה, אלא גם ביצעה פעלולים בעצמה - מה שביסס אותה כשחקנית אקשן אמיתית ופתח לה את הדלת להוליווד.

9. וונדר וומן - גם כשהיא בהריון

בזמן צילומי Wonder Woman היא הייתה בהריון - ועדיין המשיכה לצלם סצנות מורכבות. חלק מהצילומים אפילו הותאמו במיוחד, אבל בפועל היא הובילה סרט שלם בתקופה פיזית לא פשוטה.

10. בין השחקניות הכי מרוויחות בעולם

גל גדות נכנסה לרשימות של פורבס עם הכנסות של עשרות מיליוני דולרים בשנה - הישג שממקם אותה בצמרת העולמית, ולא רק כהצלחה ישראלית.