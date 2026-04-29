שקמה ברסלר בתגובה ראשונה להחלטת הנשיא הרצוג

מובילת המחאה נגד הממשלה שקמה ברסלר, התייחסה היום (רביעי) למכתב ששלח אמש נשיא המדינה יצחק הרצוג, ליועצת המשפטית לממשלה ולראש הממשלה נתניהו, בעניין בקשת החנינה שלו.

שקמה ברסלר, שלא הסתירה את דעותיה על כך שאין להעניק לנתניהו חנינה, כתבה: "הרצוג לא מפסיק למעול בתפקידו. ‏או שאולי התפקיד היחיד שלקח על עצמו הוא באמת לשחרר את ראש ממשלת הטבח מהמשפט ועל הדרך להחריב את שלטון החוק במדינת ישראל".

נזכיר כי במכתב שנשלח מטעם היועצת המשפטית לנשיא המדינה, עו״ד מיכל צוק, נטען כי "הליך זה נועד לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, והוא מהווה שלב מקדים בלבד בטרם יקיים הנשיא דיון בבקשת החנינה עצמה. הצדדים התבקשו להגיע בהקדם, בלב חפץ ובכוונה טובה וראויה".

עוד נאמר כי "לצדדים הובהר כי אין בהיענות להזמנה הסכמה או אישור מטעמם לכל דבר, ועניין המצוי במחלוקת ביניהם בבית המשפט".

במכתב הצדדים התבקשו להשיב עם עמדתם עד ה-3 במאי. "דומה כי אין חולק על ערכו של קיום שיח מאחה שסופו בהסדר" נכתב בפנייה של צוק. "פרוצדורה זו ראויה ויעילה גם בעיני בתי המשפט, קל וחומר בעניינים אשר בליבת הויכוח הציבורי בישראל. הנשיא אף גילה לא אחת את דעתו בשבחו של שיח מוכוון הסכמות בין הצדדים".



