מרדכי דוד מכריז מלחמה: "בואו נעשה מעשה!"

פעיל המחאה מרדכי דוד, שחוסם פעילי שמאל, פוליטיקאים ואנשי תקשורת, התייחס בימים האחרונים שוב ושוב לאלימות של ילדי מסתננים בדרום תל אביב, וטען כי הוא יעשה סדר.

בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות, דוד מכריז מלחמה פומבית על כנופיית "SSQ" – התארגנות אלימה של ילדי מסתננים ועובדים זרים מדרום תל אביב, שמבצעת מעשי שוד וביזה ברחבי העיר.

דוד קרא לעוקביו להפסיק להתלונן ולהתחיל לפעול: "בקשר לכנופיית SSQ הזאת של ילדי המסתננים, במקום כמו כולם ברשת להתלונן 'איך עושים לנו את זה', בואו נעשה מעשה. אנחנו יצאנו לרחובות מול השמאלנים – אותו דבר פה".

דוד פירט את התוכנית שלו"כל הקבוצה שלי הולכים להגיע, אני הולך להביא את כולם לדרום תל אביב. נגיע ונברר את האזורים שהם מסתובבים בלילות, כל הכנופייה".

דוד מצהיר כי לאחר שילכדו אותם, בכוונתם לחקור אותם בשטח כדי "להוציא מהם מי שלח אותם".

עוד תקף דוד את המשטה: "הם יודעים לבוא רק כשאני חוסם איזה שמאלני ו-400 שוטרים מחכים לי בבית המשפט כשאני מגיע, אבל הם לא יודעים בלילות לתפוס... הדבר הכי פשוט: לשלוח פיתיון, איזה ילד, להתחבא בצד ולתפוס על חם", אמר דוד.