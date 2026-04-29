מומחה לאיראן מעריך: "יקרה בשבועות הקרובים"

י"ב אייר התשפ"ו
איראן צילום: עיבוד ai
בני סבטי, מומחה לאיראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), טען בריאיון בווינט כי אזרחי איראן "מוכנים לסבול ולשלם מחיר כבד, בכלכלה ובמחאות - אפילו למות - כדי שיחליפו את המשטר פעם אחת ולתמיד".


הוא טען כי המצב באיראן קשה יותר כיום מכפי שהיה לפני המחאות שפרצו טרם המלחמה, וציין ש"המשטר מודאג מזה". 

לסיום הוא טען: "הציבור האיראני ייצא שוב החוצה - ואני חושב שהמחירים הבלתי נסבלים באיראן יביאו לתנועה בשבועות הקרובים".

